Нов граничен пункт облекчава трафика към наша съседка

До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждането на нов гранично-пропускателен пункт "Калотина –Градина" 2 между България и Сърбия за облекчаване на трафика, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут пред БТА в Белград.

Изявлението на Мацут идва след среща с българския президент Илияна Йотова, която се проведе в рамките на 30-то издание на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София.

Форумът отбеляза 30-та годишнина от учредяването на инициативата за регионално сътрудничество, инициирана от България през 1996 година.

ПСЮИЕ е регионална платформа за диалог за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения в Югоизточна Европа. Началото ѝ е поставено през юли 1996 г. в София, когато на среща на министрите на външните работи на осем държави от Югоизточна Европа е приета Софийската декларация за добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com