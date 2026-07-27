Шофьор изуми полицаите! 5,35 промила

59-годишен мъж събра очите на полицаите и цяла България, след като дрегерът отчете 5,35 промила алкохол в кръвта му. Това е една най-високите стойности, регистрирани в Шуменска област.

Случаят е от 24 юли. Около 10:00 часа полицейски екип спрял за проверка товарен автомобил във Велики Преслав. Униформените веднага забелязали, че водачът е във видимо нетрезво състояние.

При извършената проверка с техническо средство дрегерът отчел 5,35 промила алкохол в издишания въздух. На мъжа е взета кръвна проба за химичен анализ, която ще потвърди точната концентрация на алкохол.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа в районното управление във Велики Преслав, а управляваният от него автомобил е иззет. По случая е образувано досъдебно производство.