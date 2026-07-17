3 неща, които всеки шофьор трябва да провери в застраховката си преди път

Преди по-дълго пътуване с автомобил всеки шофьор трябва да провери три ключови елемента от застрахователната си защита: валидността на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, териториалното покритие на полицата спрямо маршрута (включително нуждата от сертификат „Зелена карта“) и обхвата на доброволните покрития като Каско и асистанс. Пропуск в което и да е от трите може да доведе до глоби, отказано обезщетение или сериозни разходи при инцидент далеч от дома.

В следващите редове ще разгледаме всяка проверка в детайли, за да знаете точно какво да погледнете, преди да завъртите ключа.

Валидна ли е застраховката „Гражданска отговорност“?

Първата и най-важна проверка засяга задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тя покрива вредите, които водачът причинява на трети лица – както имуществени, така и неимуществени, и без нея управлението на автомобила е незаконно. Звучи очевидно, но на практика много водачи тръгват на път с изтекла вноска или с полица, в която данните не са актуални.

Преди тръгване отделете време да прегледате следните елементи от полицата:

срок на валидност – уверете се, че полицата няма да изтече по време на пътуването, а не само в деня на тръгване;

платени вноски – при разсрочено плащане неплатена поредна вноска може да прекрати покритието, затова проверете дали всички дължими суми са внесени;

коректност на данните – регистрационният номер, номерът на рамата и името на собственика трябва да съвпадат с документите на автомобила;

анекс при смяна на собственост – ако автомобилът е закупен наскоро, новият собственик трябва да е вписан в полицата чрез анекс към нея.

Ако откриете разминаване в която и да е от тези точки, свържете се със застрахователя или брокера си преди пътуването – корекцията обикновено е бърза, а издаването на анекс не изисква сключване на нова полица.

Как да проверите валидността на полицата?

Проверката може да се направи по няколко начина. Най-сигурният е директна справка при застрахователната компания или брокера, издал полицата. Освен това наличието на действаща „Гражданска отговорност“ за автомобили с българска регистрация може да се провери електронно по регистрационен номер.

Добра практика е да носите със себе си и хартиено копие на полицата, тъй като при проверка в чужбина електронната справка невинаги е достъпна за местните органи.

Покрива ли полицата държавите по вашия маршрут?

Втората проверка засяга териториалния обхват на застраховката. Българската „Гражданска отговорност“ покрива отговорността на водача на територията на всички държави, членуващи в системата „Зелена карта“, но начинът на удостоверяване е различен в зависимост от дестинацията.

В рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство регистрационният номер на автомобила се приема за достатъчно доказателство за сключена застраховка и сертификатът не се изисква на границата. Извън тези държави обаче сертификатът „Зелена карта“ е задължителен документ – той се изисква при преминаване на граница, при пътна проверка и при настъпване на произшествие.

Сертификатът е задължителен при пътуване до трети държави от системата, сред които най-често посещаваните от български шофьори са:

Сърбия;

Турция;

Северна Македония;

Албания;

Босна и Херцеговина;

Черна гора.

Важно уточнение, което мнозина пропускат: Косово не е член на системата „Зелена карта“. Водачите на автомобили с българска регистрация, преминаващи през тази територия, трябва да сключат на граничния пункт отделна застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово. Планирайте това предварително, ако маршрутът ви минава оттам, защото българската полица и сертификатът не осигуряват покритие на тази територия.

Добрата новина е, че сертификатът „Зелена карта“ се издава от застрахователя заедно с полицата „Гражданска отговорност“ без допълнителна такса. Преди път проверете дали го носите, дали срокът му съвпада с този на полицата и дали регистрационният номер в него е изписан коректно. Ако сте го изгубили или данните са грешни, застрахователят издава нов документ.

Какво покриват Каско и асистанс в чужбина?

Третата проверка се отнася до доброволните застраховки, които защитават самия водач и неговия автомобил. „Гражданска отговорност“ покрива само щетите, причинени на други участници в движението – ремонтът на собствения автомобил, кражбата или щетите от природни бедствия остават за сметка на водача, ако той няма Каско. Преди пътуване в чужбина е задължително да прегледате общите условия на своята Каско полица, защото териториалното покритие и включените рискове се различават при отделните застрахователи и при различните клаузи.

Обърнете внимание дали полицата покрива държавите по маршрута ви, дали има изключени територии, какъв е редът за уведомяване при щета в чужбина и в какъв срок трябва да го направите. Някои полици изискват документ от местните власти (протокол от полицията) като условие за изплащане на обезщетение при събитие извън България – ако не го набавите на място, рискувате отказ.

Асистанс покритието заслужава отделна проверка, тъй като именно то осигурява реална помощ на пътя. Уверете се, че знаете какво включва вашият пакет – обикновено това са репатриране на автомобила при повреда или произшествие, осигуряване на заместващ автомобил, съдействие на място и денонощна телефонна линия. Запишете си номера за връзка с асистанс центъра предварително и го дръжте на достъпно място, а не само в документите в жабката.

Проверката на застраховката преди път е навик, който всеки отговорен шофьор трябва да изгради. Отделете десет минути преди тръгване, прегледайте документите и се уверете, че при нужда защитата ви ще сработи.



