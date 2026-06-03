Обрат с катаджиите! Дрон лови опасни шофьори

Обрат с контрола по пътищата може да настъпи съвсем скоро, ако иновативният опит на Сливен се приложи в национален мащаб. Той ще извади катаджиите от храстите, защото трафикът ще се следи от въздуха.

Дрон с камера вече подпомага контрола на движението по пътищата в Сливенска област. Новият метод беше използван по време на специализирана полицейска операция, проведена във вторник на път II-53 между Сливен и Ямбол, в района на разклона за път I-6, предава кореспондентът на БГНЕС за региона.

Летателното устройство наблюдава трафика от въздуха, а при установяване на нарушение информацията незабавно се подава към намиращите се в близост полицейски екипи. Те спират нарушителите и предприемат съответните санкции.

В рамките на тричасовата акция, осъществена по метода на широкообхватния контрол, са проверени 98 автомобила и 119 души. Установени са общо 22 нарушения на Закона за движението по пътищата. С помощта на дрона са засечени и двама водачи, извършили неправилно изпреварване в контролирания участък.

При проверките е отнето свидетелството за управление на един водач. Спряно е от движение и моторно превозно средство, управлявано без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

От ОДМВР-Сливен съобщават, че специализираните операции по пътна безопасност ще продължат. Основната им цел е ограничаване на нарушенията и предотвратяване на тежки пътнотранспортни произшествия на територията на областта.

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