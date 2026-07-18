Хаос по летищата, невиждани опашки. Една авиокомпания бие тревога

Голям проблем с полетите в разгара на летните ваканции, когато милиони туристи от цял свят пътуват до различни европейски дестинации. Нискотарифният авиопревозвач Ryanair отправи предупреждение към почиващите да очакват дълги опашки на 15 популярни европейски летища това лято. От компанията обвиняват новата система за влизане-излизане (EES) на Европейския съюз за създалия се хаос на паспортния контрол и последвалите закъснения, които продължават да създават смущения месеци след въвеждането ѝ, предаде Дарик Бизнес Ревю.

Какво представлява системата EES?

Системата за влизане-излизане (EES) беше въведена изцяло през април тази година. Тя налага на гражданите на държави извън ЕС да предоставят биометрични данни, като например лицеви снимки и пръстови отпечатъци, при всяко влизане в Шенгенското пространство за свободно движение.

Още след старта на EES ръководители от туристическата индустрия остро разкритикуваха новата система, посочвайки я като основна причина за образуването на опашки, чието преминаване отнема часове на много летища в блока.

Кои летища са най-засегнати?

От Ryanair съобщиха, че са идентифицирали 15 европейски летища, на които пътниците изпитват значителни закъснения поради бавното време за обработка на граничния контрол.

Всички те са популярни дестинации за британските семейства, пътуващи в чужбина по време на пиковия летен ваканционен сезон, алармира The Independent.

Списък на летищата с очаквани дълги опашки:

Лисабон

Тенерифе Юг

Мадрид

Лансароте

Аликанте

Малага

Милано Бергамо

Милано Малпенса

Верона

Париж Бове

Берлин

Кьолн

Франкфурт Хан

Краков

Будапеща

По-рано този месец авиокомпанията предупреди също, че летище Палма в Майорка е също предразположено към дълги опашки, припомня The Independent.

Какви са препоръките и исканията на Ryanair?

Авиокомпанията съветва британските пътници да предвидят допълнително време за пътуването си и да бъдат подготвени за продължително чакане на паспортния контрол.

В момента граничните власти разполагат с временна гъвкавост за спиране на събирането на биометрични данни до началото на септември. Ryanair обаче се присъедини към призивите за удължаване на този срок до началото на 2027 г.

Според компанията това ще даде на летищата и граничните власти необходимото време за отстраняване на дефектни павилиони, увеличаване на персонала и гарантиране на ефикасното функциониране на системата.

"Семействата, които се отправят на заслужена лятна почивка, трябва да мислят за куфари, слънцезащитен крем и сангрия, а не да стоят на опашки за паспорти с часове", коментира главният оперативен директор на Ryanair Нийл Макмеън.

"Реалността е, че EES не работи правилно и семействата плащат цената за система, която не работи месеци след стартирането. Пътниците не трябва да бъдат тестов полигон за недовършена гранична инфраструктура. Подкрепяме призивите на държавите членки на ЕС за спешно удължаване на гъвкавостта на системата за влизане/излизане. Това ще даде време на летищата и граничните власти да подобрят инфраструктурата, да поправят повредените устройства и да наемат повече персонал, така че семействата да могат да пътуват из Европа безпроблемно."