Хората вече побесняха. Искат пълен бойкот по морето

Снимка на кочани сурова млечна царевица, продавани на умопомрачителна цена в хранителен магазин в курорта Слънчев бряг, предизвика вълна от възмущение и десетки гневни коментари във Фейсбук.

От публикуваното фото на етикета става ясно, че един единствен брой от земеделската култура се търгува за зашеметяващите 2,59 евро, което се равнява на точно 5,07 български лева, информира Plovdiv24.bg.

Потребителите в социалната мрежа масово определят тарифата като проява на чиста алчност и безочие от страна на търговците по морето, като призовават за незабавен и пълен бойкот на подобни обекти.

Гневни реакции в мрежата

Гражданите не спестиха острите си критики към ценовата политика в курорта, отбелязвайки, че същата стока по пазарите в страната и в големите търговски вериги варира между 0,40 и 0,78 евро за брой.

Част от коментиращите иронично отбелязаха, че при тези стойности, ако човек реши да отглежда прасе с подобна царевица, животното ще му излезе колкото едностаен панелен апартамент в София. Други купувачи допълват, че дори на фермерските пазари в страната българските качествени краставици и дини се продават в пъти по-евтино, отколкото въпросните кочани.

Сравнение с чужбина

В дискусията се включиха и българи, живеещи извън граница, които направиха директно сравнение с цените в Западна Европа и съседните държави. Според техните свидетелства, в супермаркетите в Белгия цената на бройка царевица е фиксирана на 1 евро, а на плажа в Гърция тя струва около 0,75 евро.

Парадоксалното в случая е, че цената на суровия продукт в Слънчев бряг съвпада с цената на готова, току-що сварена царевица на плажа в известния гръцки курорт Неос Мармарас на Халкидики, където тя също се продава за 2,50 евро.

Пазарна икономика или спекула

Част от хората в интернет пространството контрираха репликите с аргумента, че живеем в условия на свободна пазарна икономика и всеки търговец има право сам да определя цените на стоките си, а крайното решение дали да купува остава изцяло в ръцете на клиента.

Според тях магазините по централната алея на Слънчев бряг традиционно работят с огромни ресторантски надценки, тъй като плащат скъпи наеми за сезона.

Въпреки това, по-голямата част от потребителите остават категорични, че подобна лакомия за бърза печалба в рамките на няколко месеца отблъсква българските туристи и ги принуждава да избират дестинации като Гърция и Турция за своите летни почивки.