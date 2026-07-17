БАБХ разкри брутална схема с „виртуални“ животни фантоми

Държавната машина най-накрая нанесе тежък удар върху наглия бизнес с призрачни ферми, които съществуват единствено с цел усвояване на милиони от фондовете. Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните проведоха масирани паралелни проверки в осем животновъдни обекта на територията на община Харманли, които изкараха наяве шокиращи разминавания. Вместо реално работещо животновъдство, проверяващите се сблъскаха с масовото изчезване на цели стада от реалността, докато на хартия те продължават да носят тлъсти приходи на собствениците си. Този скандален случай повдигна сериозни въпроси за контрола върху сектора и съмнения за организирани измами със земеделски субсидии.

Измамата лъсна след внезапно преброяване на кошарите

По време на акцията проверяващите са констатирали физическата липса на точно сто тридесет и две регистрирани животни, които би трябвало кротко да пасат в описаните ферми. Разследващите органи бързо се натъкнаха на хитър трик, при който собствениците са събрали абсолютно всички налични животни на едно-единствено място, опитвайки се да прикрият факта, че три от обектите практически не функционират по предназначение. За капак, огромна част от открития добитък е бил с напълно умишлено нарушена идентификация – или изобщо без задължителните ушни марки, или само с една останала такава, за да не може да бъде хванат произходът и броят им.

Контраатака и черни списъци за субсидии

Схемата обаче придобива още по-абсурдни размери, след като в друг от проверяваните обекти инспекторите се натъкнаха на точно обратната аномалия – реално присъствие на сто овце, докато в официалната електронна система ВетИС са вписани едва осемдесет. Тези двадесет скрити и немаркирани животни на практика представляват нелегален сив сектор, захранващ нерегламентиран пазар. Освен бруталния хаос с документите, фермите са санкционирани и за трагични условия на отглеждане, включващи счупени поилки и опасни ограждения. Сега наглите стопани са изправени пред тежки административни актове и пълна ревизия на декларираните данни, която автоматично ще ги лиши от правото на следващи финансови траншове от държавната хазна.