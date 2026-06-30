БАБХ възбрани близо 500 кг свинско и странични продукти в предприятие в Хасково

Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти са възбранени при извършена проверка в месопреработвателно предприятие в град Хасково.

В хода на проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Хасково е установено, че 345 кг охладено свинско месо е с изтекъл срок на годност, а 150 кг странични животински продукти се съхраняват в хладилна камера, която не е предназначена за този вид продукти.

Цялото количество е поставено под възбрана и ще бъде насочено за унищожаване по законоустановения ред.

При проверката са констатирани и нарушения, свързани с хигиенното състояние на обекта - неработещи мивки, както и подови и стенни повърхности с нарушена цялост, които не отговарят на нормативните изисквания за поддържане на добра хигиенна практика.

На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), както и предписание за отстраняване на констатираните несъответствия.

Българската агенция по безопасност на храните продължава да осъществява засилен официален контрол върху производството, съхранението и предлагането на храни с цел гарантиране безопасността на храните и защита здравето на потребителите.

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