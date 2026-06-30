Калин Стоянов с нов сигнал: Демерджиев е оплетен с тежък криминален контингент!

Депутатът от ДПС Калин Стоянов отправи изключително остра атака срещу вътрешния министър Иван Демерджиев и обяви, че още днес ще внесе официален сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура. В публикация във Фейсбук Стоянов твърди, че до него е достигнала „изключително притеснителна информация“, свързана с министъра на МВР.

По думите му Демерджиев поддържал връзка с Николай Филипов, известен с прякора „Митничаря“, и го използвал като „кошаревски свидетел“ срещу неудобни хора. Бившият вътрешен министър намесва в твърденията си и убития през 2024 г. Мартин Божанов - „Нотариуса“, жената на Божанов - Гергана Божанова, разследване за контрабанден канал за горива, както и собственото си твърдение, че Демерджиев се заканвал: „Калин Стоянов трябва да бъде смачкан.“

„Кошаревски свидетел“ срещу неудобни хора

„До мен достигна изключително притеснителна информация, свързана с министъра на МВР Иван Демерджиев“, започва позицията си Калин Стоянов. Според него през последните седмици един от най-близките хора на Демерджиев бил Николай Филипов, по прякор „Митничаря“ от Бургас.

„През последните няколко седмици един от най-близките хора на Демерджиев е бил Николай Филипов, по прякор „Митничаря“ от гр. Бургас, когото той лично обгрижвал, за да го използва като "кошаревски свидетел" (лъжесвидетел) срещу неудобни за него хора“, пише Стоянов.

Депутатът твърди още, че Николай „Митничаря“ е имал общ бизнес и общи имоти с Мартин Божанов - „Нотариуса“, убит в началото на 2024 г. „Само ще припомня, че Николай „Митничаря“ е човекът, който е имал общ бизнес и общи имоти с убития в началото на 2024 г. Мартин Божанов - „Нотариуса“. Освен това непосредствено след смъртта на Божанов, Филипов започва да живее с жената на Мартин „Нотариуса“ - Гергана Божанова, с която вече имат дете“, заявява Стоянов.

Името на Гергана Божанова и старите дела

В публикацията си Стоянов твърди, че според информацията, с която разполага, Николай „Митничаря“ и Гергана Божанова са имали връзка още преди убийството на „Нотариуса“. Именно оттук, според него, възниквали „множество обезпокояващи въпроси“.

„Друг интересен момент е, че след убийството, „Митничаря“ и жената на убития Мартин Божанов водят дела с дъщерята на Божанов от първия му брак за множество имоти“, пише още депутатът.

Стоянов припомня и свой акт от времето, когато е бил начело на ГДБОП. „Тук е мястото да припомня, че Гергана Божанова беше първият служител на ГДБОП, когото уволних непосредствено след като заех поста директор на ГДБОП“, заявява той.

Разследването в Бургас

След това Калин Стоянов връща темата към периода, в който е бил министър на вътрешните работи. По думите му в края на 2023 г., след оперативно разследване, ОДМВР-Бургас е разкрила контрабанден канал за горива на частно пристанище в Бургас, собственост на Николай Филипов.

„Тук е мястото да припомня и че докато заемах поста министър на МВР, в края на 2023 година, след проведено оперативно разследване, ОДМВР-Бургас разкри контрабанден канал за горива на частно пристанище в гр. Бургас, собственост на Николай Филипов. Това разследване би следвало да продължава и до днес“, пише Стоянов.

Той добавя, че от няколко години Филипов бил „в тежък конфликт“ с всичките си съдружници - Любомир Парашкевов, Валентин Каравълчев, Стоян Тенекеджиев и други, в различните бизнеси, които управлява.

„Емералд Ризорт“ и връзката с Демерджиев

Според Стоянов връзката между Иван Демерджиев и Николай „Митничаря“ била Владислав Милчев. Депутатът го описва като управител и вероятно съсобственик на хотелски комплекс „Емералд Ризорт“ в Равда.

„Връзката между Демерджиев и Николай „Митничаря“ е Владислав Милчев, който е управител и вероятно съсобственик на хотелски комплекс „Емералд Ризорт“ в гр. Равда, където Демерджиев бил чест високопоставен гост“, твърди Калин Стоянов.

По думите му съпругата на Милчев била назначена в МВР с идеята да стане съветник на Демерджиев по определени теми. Стоянов намеква, че ще изнесе още информация и за двамата.

„В момента съпругата на въпросния Владислав Милчев била назначена в МВР с идеята да бъде съветник на Демерджиев по определени теми. Ако се наложи, впоследствие ще изложа интересни факти за въпросния Милчев и съпругата му, която е бивш служител на ГДБОП, но преди години е била освободена оттам при смущаващи обстоятелства“, пише той.

Обещания, натиск и тежки твърдения

Най-тежката част от публикацията е свързана с твърдението, че Демерджиев обещавал на Филипов да реши проблемите му с бивши съдружници, ако той даде показания срещу хора, посочени от министъра.

„Според информацията Демерджиев обещавал на Филипов, че ще му реши всички проблеми с бившите му съдружници при едно единствено условие - да дава лъжливи свидетелски показания срещу хора, които той му посочи“, заявява Стоянов.

Той твърди още, че Филипов бил готов да „нарежда хора“ и дори обещал на Демерджиев участие в горивен бизнес, ако министърът му помогне по делото за контрабандните горива и по казуса около убийството на Мартин „Нотариуса“.

„Тъй като Николай Филипов бил притиснат от обстоятелствата, той заявил готовност да „нарежда хора“, като дори обещал на Демерджиев, че ако му оправи делото за контрабандните горива и бизнесът му отново заработи и ако му съдейства да бъде прекратено делото за убийството на Мартин “Нотариуса” ще го включи като неформален съдружник в контрабандата на горива“, пише депутатът.

Според Стоянов Николай Филипов бил готов „на всичко“, за да бъдат решени проблемите му с хора, които са се отдръпнали от него и с които има съдебни и дори физически сблъсъци. „Според информацията Демерджиев вече е заел страната на Филипов и двамата често се виждали, включително и в сградата на МВР“, добавя той.

Обвинението срещу Демерджиев и сигналът до прокуратурата

Калин Стоянов свързва новите си твърдения и с вече известния конфликт около обвинението срещу Демерджиев. Той припомня, че през 2023 г., в резултат на негов сигнал като вътрешен министър до АДФИ и Софийската градска прокуратура, Демерджиев в момента е обвиняем за корупционно престъпление във връзка с допълнително споразумение за 81 млн. лева по обществена поръчка за новите лични документи.

„Тук е мястото да припомня, че през 2023 година, в резултат на подаден от мен сигнал в качеството ми на министър на вътрешните работи до АДФИ и Софийската градска прокуратура, в момента Демерджиев е обвиняем за корупционно престъпление във връзка с допълнително споразумение за 81 млн. лева по обществена поръчка за новите лични документи“, пише Стоянов.

Той посочва, че преди седмица е подал нов сигнал до главния прокурор с искане да бъдат проверени данни за натиск от страна на Демерджиев върху представители на прокуратурата, както и за въздействие върху експерти по делото.

„Освен това преди седмица подадох сигнал до главния прокурор на Република България с цел проверка на данни за оказван натиск от страна на Демерджиев върху представители на прокуратурата, за да бъде прекратено делото срещу него, както и за оказване на въздействие върху експерти, назначени да изготвят експертиза по делото, така че резултатът от нея да бъде в негова полза“, заявява депутатът от ДПС.

„Калин Стоянов трябва да бъде смачкан“

В публикацията си Стоянов отправя и лично обвинение към Демерджиев, като твърди, че вътрешният министър се заканвал в МВР заради разкритията му по обществената поръчка.

„Демерджиев ежедневно се заканвал и беснеел в МВР, че заради разкритията ми по обществената поръчка, в резултат на което и към момента е с повдигнато обвинение, цитирам “Калин Стоянов трябва да бъде смачкан”❗️“, пише Стоянов.

След това депутатът прави най-острата си политическа оценка. „За първи път в историята на МВР, за вътрешен министър е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление и освен това силно оплетен с тежък криминален контингент, дори и лица, склонни да поръчват извършването на тежки криминални престъпления (нанасяне на телесни повреди, палежи), включително и убийства“, заявява той.

„Ще бъда мощно атакуван“

Калин Стоянов прогнозира, че заради всичко изброено ще бъде атакуван от Демерджиев, Николай Филипов и Гергана Божанова. По думите му това може да стане „дори и с цената на фалшиви твърдения“.

„Предполагам, че като човекът, заради когото Демерджиев получи обвинение, впоследствие и като човекът, който посочи, че последният търси варианти за прекратяване на делото, както и като човекът, който уволни жената на „Нотариуса“ от ГДБОП и по чието време като министър беше разкрит контрабандният канал на Николай Филипов в гр. Бургас, ще бъда мощно атакуван от тях тримата, дори и с цената на фалшиви твърдения, давани от кошаревските свидетели на Иван Демерджиев“, пише Стоянов.

В края на позицията си депутатът обявява следващия си ход. „Във връзка с горните обстоятелства още днес ще входирам официален сигнал до главния прокурор, както и до Европейската прокуратура“, заявява Калин Стоянов.

Така атаката срещу Иван Демерджиев вече излиза от рамките на политически спор и влиза в полето на прокуратурата. Стоянов твърди, че става дума за опасна мрежа от зависимости, натиск, криминални връзки и опити за използване на свидетели. Сега тежестта пада върху разследващите институции - да проверят твърденията, да отделят фактите от политическите обвинения и да кажат има ли основание за най-тежкия въпрос: кой управлява МВР и в чий интерес.

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