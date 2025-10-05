Пеевски за номерата на Радев: Страда особено, натиска БНТ!
Румен натиска медиите, истресяал защо се сменят шефовете на службите
Радев прекали - това не е игра, това е държава
Много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания
Нареди на вицепремиерите да отидат спешно в Плевен заради безводите
Символът на държавността не бива да изглежда по този начин, пише Ерджан Ебатин
Той сигнализира прокуратурата да разследва дали "Топлофикация София" не се води умишлено към фалит
Пак ти казвам, да предадеш на „сайбията" си Радев... да вземе да излезе от сенките на House of Cash
Всеки техен опит за рушене на държавата ще среща нашия решителен отпор!
Аз ще правя държава с главно Д, декларира лидерът на ДПС-Ново начало
Изготвят и Стратегически план на ДПС-Ново начало за решаване на проблемите на безводието
Евродепутатката апелира за деескалация и равнопоставена защита на източния фланг на ЕС
Съединението е новото начало за българската държава!
Необходимо е прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората
Всички държавни контролни органи трябва да пресекат всеки опит да се манипулира пазара
Радев губи политическа тежест, превръща се в част от статуквото
Те отхвърлиха предложението на ДПС-Ново начало за закриване на комисията
Предложението е подписано от всички народни представители от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО
Всички разследвания се използват единствено за помпане на спихналия рейтинг на лидерчетата на ПП-ДБ
Доган и хората му бяха превзели страницата "ДПС Пресцентър"
Лидерът на ДПС честити професионалния празник на служителите в МВР