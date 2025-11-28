Пеевски: Няма да има класи! Пазим всички хора!

"Кой дели на класи хората? Няма да има класи, пазим всички хора, работим за всички хора", заяви лидерът на ДПС и ДПС-Ново начало Делян Пеевски в отговор на въпрос, дали този бюджет представлява война със средната класа, както твърдят от ПП-ДБ.

"Няма да позволя на някой, който се изтипосал на жълтите павета, да дели хората. Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста", каза още лидерът на ДПС-Ново начало.

