Николай Златарски: Мисията на ДПС е да върнем младите в България

НЕ на омразата, НЕ на внушенията, НЕ на опитите да деградират обществото ни. С тези думи народният представител от ДПС Николай Златарски се обърна към препълнения площад в Кюстендил. Областният град бе една от 24-те локации, от които стотици хиляди българи казаха НЕ на омразата и разделението в страната. За първи път ДПС направи 24 митинга по едно и също време в цялата страна.

Няма как да се отрека от Христо, от Жоро, от моите съграждани, от Мюретин, който освети църква в Бобов дол, въпреки че е от друго вероизповедание. Той е човек който винаги е милеел за региона си и интересите на хората около него, обрисува заедността в региона Златарски.

България заслужава повече. Заслужава да се продължат общинските проекти, за да направят това място привлекателно за децата ни. Това е най-важната ни мисия - да останат тук. Омръзна ми да работят в София, омръзна ми да бягат от България, каза Николай Златарски.

Затова и нашата основна мисия – на ДПС, е да върнем хората в България. Това обеща нашият лидер Делян Пеевски и ние всеки ден работим за това, категоричен бе депутатът от ДПС.

Всички политици са длъжници на народа, затова трябва да сложим ново начало, подчерта Златарски. И увери, че ДПС няма да допусне омраза и разцепление. Това противоречи на всички човешки принципи, посочи народният представител.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com