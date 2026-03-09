Пеевски: ДПС предлага великденски добавки за най-бедните пенсионери

Парламентарната група на ДПС-Ново начало ще внесе в Народното събрание промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите с най-ниски доходи. Това съобщи лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

По думите му законодателната инициатива цели да осигури еднократна финансова помощ за пенсионерите, чиито доходи са под прага на бедността.

„Парламентарната група на ДПС-Ново начало ще внесе промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността“, заяви Делян Пеевски.

В предложения законопроект се предвижда еднократна помощ за най-бедните пенсионери, която да бъде изплатена около Великден. Пеевски припомни, че подобна мярка е била приета и през миналата година по инициатива на ДПС-Ново начало. Тогава от помощта са се възползвали близо 680 000 пенсионери в страната.

Лидерът на партията призова парламентът и служебното правителство да се фокусират върху реалните проблеми на хората. „Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората“, посочи Пеевски.

Според него най-големите притеснения на гражданите са свързани със нарастващите разходи за живот. „Дневният ред на хората е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота“, заяви Пеевски.

