С 12 222 подписа ДПС тръгва към изборите

ДПС официално се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, като ще се яви самостоятелно. От формацията съобщиха, че документите са внесени с подписка от 12 222 поддръжници, които са заявили подкрепа за участието й във вота. Според ръководството това е ясен знак за мобилизация на структурите и готовност за активна кампания.

След подаването на документите в ЦИК заместник-председателят на ДПС Искра Михайлова подчерта, че резултатът от подписката е оценка за работата на партията през последните месеци. По думите й ДПС влиза в изборната надпревара със самочувствие и ще води кампания, насочена към „позитивното бъдеще на България“. Тя заяви още, че формацията е чула гласа на хората, които настояват за стабилност.

В изявлението си Михайлова посочи, че политиците са длъжни да чуват обществените нагласи, но въпросът е дали имат волята да реагират на тях. Според нея ДПС е получило ясен сигнал от стотици хиляди граждани, които поставят стабилността като основен приоритет.

От своя страна Радослав Ревански отправи послание към политическите опоненти на партията, като заяви, че трябва да се работи с повече човешко отношение към хората. Той акцентира върху необходимостта от диалог и уважение в публичното пространство.

По време на регистрацията бе подчертано и присъствието на лидера Делян Пеевски, за когото бе заявено, че е в добро здраве. Според Искра Михайлова позициите му за обединение и отговорност са в основата на политическата линия на партията. Тя посочи, че от формацията застават зад думите му и подкрепят усилията за изграждане на ясна държавна позиция.

На въпрос дали ДПС се притеснява от засиленото присъствие на Румен Радев в политическия терен, Михайлова отговори, че партията не вижда повод за тревога и припомни, че неведнъж е отправяла покани за диалог.

