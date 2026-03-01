Зам.-министър проговори за вагона със злато в Петрохан

Зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев нарече "небивалици" версиите, че Ивайло Калушев и групата от хижа "Петрохан" са намерили вагон със злато. Според него МВР е направило редица грешки по случая.

"Тук е вината на Рашков, че не построиха по правилен начин диалога с обществото. Онзи ден чувам за вагон със злато - граничещо с небивалици. Това е голям проблем, с който трябва са се справим като ръководство. Доверието в МВР ще се върне, когато гражданите видят, че се работи в тяхна полза. Българският полицай трябва да бъде пазен и заслужава нашето уважение. НПО-тата са важни за българското общество. Зависи за кои става въпрос. Ако е кръстено "Национална агенция" ми светкат червените лампи", посочи зам.-министърът на вътрешните работи.

Главната причина да се поиска оставката на Мирослав Рашков е несвършената работа на МВР, според него.

"Не е самоцелно действие да се сменят районни управления на някои места. Нито един от сменените дотук не е изхвърлен от системата. Това, което видях от Рашков като поведение - срамувах се като дългогодишен служител на МВР. Изказването му в Народното събрание, ако се провери, няма оперативен език. 99% съм убеден, че текстът е писан някъде от някого, който не е служител на МВР", обясни той по Bulgaria ON AIR.

