Майката на Ники от Околчица с разтърсващо послание за рождения си ден

Майката на Николай Златков – младежът, открит мъртъв край връх Околчица – публикува емоционално послание в социалните мрежи по повод рождения си ден. В думите ѝ няма обвинения и няма гняв – има спомени, символи и болка, която не може да бъде скрита. Тя разказва защо жълтият цвят се е превърнал в знак на почит към сина ѝ и как един празник, който някога е бил изпълнен с живот, днес е „пуст, празен и болезнено лишен от смисъл“.

В началото тя обяснява защо избира жълтото – цвят, заради който, както пише, е била критикувана. „Жълтият цвят, за който много хора ме оплюваха, е цветът на почит към синът ми Ники. Моят любим цвят е жълтият. И както Ники често казваше: „Не че имам любим цвят, но благодарение на теб мога да кажа, че – искам или не – и моят любим е жълтият”, споделя тя. За нея това не е просто цвят, а връзка, която не може да бъде прекъсната.

Майката прави болезнено сравнение между миналогодишния си рожден ден и днешния. Тогава са били заедно в хижа – Николай, Сашо, Иво, Ивей, Пламен и Дечо. „Всички усмихнати. Всички посрещащи ме с топли прегръдки и смислени пожелания“, спомня си тя. Днес празникът е само дата в календара.

Тя разказва за малките детайли, които превръщат един ден в спомен за цял живот – сплитането на плитки, внезапното гостуване на приятели, усилието на Ники да направи всичко специално. „Ники беше готвил цял ден. Пет–шест различни ястия. И, разбира се, любимите ми сърми“, пише майката. Спомня си и за неговия „ескимоски сладолед“ от мас и парчета месо – шега, която го карала да се смее, че е щастлив, когато никой не го харесва, за да си го изяде сам.

Най-съкровен остава финалът на онзи празник. „Останахме само с Ники. Както винаги – до късно през нощта. Говорихме за всичко. Никога не успявахме да се наговорим“, споделя тя. Тази нощ днес звучи като безценен дар.

В края на посланието майката се нарича „късметлийка“, защото е родила такъв син. „Аз съм майката на необикновеният… изключителен Ники – силен, мъжествен, честен и достоен във всяко отношение. Надарен с интелект и способности, които малко хора притежават. Със смело сърце, готово да се бори за истината и свободата до край! И с толкова нежна душа, че подаваше ръка на всеки в нужда – дори на тези, които не го заслужаваха“, пише тя.

