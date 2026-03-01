Японци посрещат Баба Марта с мартеници, каварма и кюфтета

Парк „Мияшита” в Токио за четвърта поредна година се превърна в малка България. Фестивалът „Мартеница 2026”, организиран от Посолството на Република България в Япония, събра огромен интерес и отново показа, че родните традиции могат да предизвикат истински фурор в сърцето на японската столица.

Най-голямо оживление предизвикаха уъркшоповете, където посетителите не просто наблюдаваха, а сами творяха. Десетки японци и туристи се наредиха, за да изработят собствена мартеница и да научат как да изпишат имената си на кирилица. За мнозина това бе първа среща със българската азбука и символиката на бяло-червения конец.

Фолклорът ни буквално завладя сцената. Клуб „На хорце” към посолството организира открит урок по народни танци, в който се включиха десетки участници. Под звуците на традиционна музика японци разучаваха стъпките на българските хора и с усмивка се хващаха на хорото, превръщайки парка в пъстро и ритмично пространство.

Кулинарната зона бе истински магнит. Посетителите опитаха класическа баница, шопска салата, каварма и кюфтета, а пържените картофи със автентично българско сирене се оказаха неочакван хит. Пред щандовете се извиваха опашки, а интересът към родната кухня не стихваше през целия ден.

Освен готови ястия, гостите можеха да закупят и български продукти – сирене, мед, вина и ракия. Особено внимание привлече продукцията от българска маслодайна роза – шоколад, сладка и чайове, които впечатлиха японската публика със своя аромат и екзотика.

„Мартеница 2026” не просто представи традиции, а създаде емоция и културен мост между България и Япония. За пореден път бялото и червеното доказаха, че носят послание, което се разбира и далеч от родината – дори в Страната на изгряващото слънце.

