Японци посрещат Баба Марта с мартеници, каварма и кюфтета
Български фолклор, баница и розова магия превзеха парк „Мияшита”
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Български фолклор, баница и розова магия превзеха парк „Мияшита”
Как мартеницата се превръща в амулет за закрила, любов и късмет
Легендите са многобройни
На 26.02.2026 г. от 15.00 ч. в залата на ЦПЛР – Стара Загора ще бъде открита изложбата и ще бъдат наградени участниците
Зоопаркът организира работилница за мартенички на 25, 26 и 27 февруари 2026 г. от 10.00 до 15.00 ч.
Имам чувството, че ние мразим себе си, оплака се тя
Младите непременно трябва да излязат навън "да ги види Баба Марта и да се зарадва"
Ето кои ще са най-щастливи през женския месец
Те са донесени от обагрения в червено и бяло централен площад в града
В деня на Баба Марта всеки подарява на близките си специален амулет, наречен мартеница
Поверия за Баба Марта
Това е националния ни срам, негодуват в мрежите
Почитаме св. 40 мъченици - войници за вярата
Младежите от БСП-София спазиха една от най-обичаните български традиции
Ръчно изработените са най-търсени
Баба Марта и облечените в традиционните за празника цветове деца внесоха допълнително празнично настроение в първомартенския ден
Екипът на Стандарт желае на всички българи да са бели и червени, щастливи и добри!
Инициативата е за шеста година, в нея са раздадени 18 000 символа на пролетта
Нашенците не дочакаха 1 март и се отдадоха на родната традиция
На румънски се нарича още „марцишор“ и е символ на пролетта и на новото начало