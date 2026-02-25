Отличиха участниците в традиционния конкурс за мартеници на ЦПЛР – Стара Загора

Над 250 мартеници бяха оценени в традиционния конкурс-изложба за изработка на мартеница „Баба Марта бързала, мартенички вързала” за 2026 г., организиран от ЦПЛР - Стара Загора с подкрепата на Община Стара Загора.

На 26.02.2026 г. от 15.00 ч. в залата на ЦПЛР – Стара Загора на ул. Захарий Княжески № 71 ще бъде открита изложбата и ще бъдат наградени участниците в конкурса. Специални гости на откриването ще бъдат децата от ДГ №17 „Знаме на мира“ и ДГ №33 „Люляк“.

Тази година журито бе съставено от Юлия Славова – учител по изобразително изкуство и председател на журито, Тошо Стефанов и Ирена Георгиева – учители по изобразително изкуство.

В традиционния конкурс „Баба Марта бързала, мартенички вързала” – 2026 г. се включиха деца от 20 детски градини: ДГ №3 “Ян Бибиян“, ДГ №4 “Бреза“, ДГ №7 „Светулка“, ДГ №8 „Българче“, ДГ №9 “Липа“, ДГ №11 “Загоре“, ДГ №16 „Горски кът“, ДГ №17 „Знаме на мира“, ДГ №20 „Мир“, ДГ №23 „Кипарис“, ДГ №25 „Ален мак“, ДГ №29 „Славейче“, ДГ №31 „Слънце“, ДГ №33 „Люляк“, ДГ №35 “Свобода“, ДГ №55 „Незабравка“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора, ДГ №58 „Звездица, ДГ №66 „Детски рай“, ДГ №68 „Патиланско царство“, ДГ „Камбанка“, гр. Мъглиж и ученици от 15 училища и ДЦПДУТР-Стара Загора, ЦСОП-Стара Загора:

НУ ‚Димитър Благоев“, НУ „Зора“, ОУ “Кирил Христов“,ОУ „Самара“, ОУ “Георги Райчев“, II ОУ “П.Р. Славейков“,V ОУ “Митьо Станев“, IX ОУ „Веселин Ханчев“, СУ “Максим Горки“,ОУ „Христо Ботев“, с. Братя Кунчеви“, ОУ “Христо Ботев“, с. Хрищени, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово,ОУ „Христо Ботев“, с. Загоре, НУ „Васил Левски“, с. Едрево, общ. Николаево, обл.Стара Загора, ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен.

Журито присъди грамоти и предметни награди на участниците в конкурса - изложба за колективно и индивидуално участие в Първа, Втора и Трета възрастова група. Част от наградите са любезно предоставени от Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

