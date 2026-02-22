Международният ден на екскурзовода бе отбелязан в археокомплекс „Долината на тракийските царе“

По повод Международния ден на екскурзовода, днес в Казанлък се проведе професионално събитие под надслов „Екскурзоводите разказват на екскурзоводи“. Домакин на инициативата бе Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ – съвременно културно пространство, което утвърждава ролята си на място за среща между историческото наследство, новите технологии и професионалния диалог.



Събитието събра екскурзоводи от различни региони на страната за обмен на опит, идеи и добри практики. Акцентът бе поставен върху отговорната мисия на гида – да бъде мост между науката и публиката, между фактите и живия разказ, между миналото и съвременния човек.



В инициативата се включиха представители на Асоциацията на екскурзоводите в България, ученици и преподаватели от Професионалната гимназия по туризъм в Казанлък, специалисти от Исторически музей „Искра“, както и представители на културни институти и туристически обекти в града. Присъствието на бъдещи кадри в туризма придаде допълнителна стойност на срещата и подчерта приемствеността в професията.

Инициативата не само отбеляза професионалния празник, но и затвърди стремежа към по-тясно сътрудничество между екскурзоводите, музеите и културните институции в региона, както и към по-активно популяризиране на културно-историческото наследство на Община Казанлък.



Кукерски танц символично прогони злото и с това бе отбелязан днешният празник- Сирни Заговезни.



„За нас е чест, че сте днес тук. Това е знак, че мястото не е просто туристическа атракция, а пространство за обмен, диалог и развитие“, подчерта при откриването на форума Сия Атанасова- директор на комплекса.



Събитието премина в дух на професионално уважение, открит диалог и споделена отговорност към историята, която оживява чрез гласа на екскурзовода.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com