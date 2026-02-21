Митрополит Киприан дирижира оркестъра на юристите в Казанлък

Днес в Исторически музей “Искра” – Казанлък се състоя концерт на Оркестъра на Съюза на юристите в България, организиран от Културния дом към СЮБ със съдействието на Община Казанлък. Събитието бе част от програмата на годишната национална среща на СЮБ, която тази година се провежда в Казанлък.

Специален гост на концерта бе Митрополит Киприан, който се изяви като диригент и придаде на музикалната вечер особена духовна дълбочина и тържественост.

Приветствия отправиха заместник-председателят на СЮБ Николай Гунчев и председателят на Културния дом към СЮБ проф. Снежана Начева, които благодариха за гостоприемството и изключителното отношение на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.

Концертът бе дирижиран от проф. Ангел Станков. Нотариус Антоний Гетов впечатли със саксофонно изпълнение, цигуларят Боян Цонев допринесе с виртуозно майсторство, а със своите въздействащи оперни изпълнения Галина Атанасова придаде допълнителна емоционална сила на концерта. Музиката изпълни музея с нежност и истинска наслада за сетивата.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът Даниела Коева и директор на дирекция „стратегически планове и проекти“ Здравко Балевски.

