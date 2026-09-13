Митрополит Киприан дирижира оркестъра на юристите в Казанлък
Музиката изпълни музея с нежност и истинска наслада за сетивата
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Музиката изпълни музея с нежност и истинска наслада за сетивата
Ще свирят шедьоври на Йохан Щраус син
Концертът ще се проведе на югозападния вход
Кралят се присъедини към специален оркестър
8 април 2025, вторник, 19 ч., Зала България
След номинацията за "Грами", рокадата дойде
Не пропускайте вълнуващия коледен концерт на Бургаския духов оркестър на 18 декември
Тя е музикален домакин на фестивала „Masters of Classic” в Букурещ
В програмата на есенния концерт са включени потпури от операта „Трубадур“ и „Аида“ на Джузепе Верди и валсови потпури от Карл Робрехт
Известен е в цяла Европа
Маестрото създава духовите оркестри в Северозапада
Погребението засенчи изборите в ромските махали
"Честит празник на буквите!”, ни поздравява в специалното видео Кралят на валса Андре Рийо, чийто оркестър ще свири в България на 8 и 9 юни
Концертът, в който ще участват народните певици Мария Карефезиева, спътница в живота на Иво повече от 40 години, и младата Таня Маринова, ще започне...
Биг Бенд – Благоевград ще зарадва почитателите на музиката с коледен концерт, който е част от програмата „Сътвори Коледа!" на общината. Музикантите ще...
Оркестър "Амигос" посрещна с фанфари и символичен олимпийски венец българските самбисти на летище София вчера вечерта. Бойците ни се върнаха от све...
Билетите за концерта ще бъдат пуснати в продажба на 5 ноември Един от най-успешните филмови композитори на муизика - Ханс Цимер идва за първи път н...
Легендарният оркестър, записал музиката за филми като "Амадеус" и "Английският пациент" и химна на Шампионската лига на УЕФА, ще свири утре в зала "Бъ...
Гост музиканти от 3 континента се включват във филмовото зрелище на 5 декември у нас София. По-малко от 20 дни остават до филмовото зрелище LORD OF T...
Страхотният артист ще омайва с автентичен фолклор в компанията на топмузиканти в хитовия "Оркестърчи" на 25 ноември Камен Донев и елитни музиканти из...