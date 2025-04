Чарлз се завърна и изненада всички

Чарлз III се завърна на публичната сцена, седмица след като разтревожи цяла Великобритания със страничните ефекти от рака си. Преоткривайки обичайния си хумор и фантазия, кралят се присъедини към "зеленчуковия оркестър".

От 27 март здравословното състояние на Чарлз III отново бе в основата на общественото внимание. Лекуван от рак над година, кралят внезапно се сблъска с тежки странични ефекти, което доведе до кратката му хоспитализация, но най-вече до отмяна в последния момент на редица ангажименти.

Много бързо обаче суверенът се завърна и шофира до Хайгроув с колата си. Усмихнатият Чарлз III поздрави тълпата, без да каже нито дума, и след това се отправи за почивка в Глостършир.

Twinkle, twinkle, little... carrot? King Charles tries out root music 🥕



King Charles played th popular nursery rhyme using a carrot at a reception to celebrate those involved in music at community level across the UKhttps://t.co/B4SpY0ZrQh pic.twitter.com/KVeirRFSiE