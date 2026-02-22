Ретрограден Меркурий удря 4 зодии

Най-важното събитие на седмицата е ретроградното движение на Меркурий на 26 февруари през знака Риби за следващите три седмици.

Във водния знак Риби, Меркурий губи логиката си, подканвайки към преглед на плановете. На сантиментално ниво не е благоприятно време за започване на нови връзки или любовни истории, а за разбиране на това, което е останало нерешено от миналото. Интуицията ще се превърне в най-добрия водач през предстоящия период.

Напрежението достига максималните си нива около 27 февруари, с формирането на напрегнат аспект между Марс и Уран, което може да предвещава внезапни разриви или радикални промени в посоката в двойката. Импулсивността може да донесе неочаквани решения за раздяла, но може да бъде двигателят, който разбива емоционалните блокажи, освобождавайки от нефункционални взаимоотношения.

Родените под зодия Дева, Везни, Скорпион и Козирог ще почувстват по-силно преоценките на дълбоко ниво.

Дева/ Асцендент в Дева

През тази седмица Девите са фокусирани върху изчистването на напрежение във взаимоотношенията, особено след като от 26 февруари Меркурий – тяхната планета – навлиза в ретроградна фаза в сектора на партньорствата. Това ги подтиква да се върнат към стари разговори, неизпълнени обещания и договорки, които се нуждаят от преразглеждане и корекция.

Същевременно напрегнатият аспект между Марс и Уран може да разклати усещането им за стабилност, като извади на преден план силната им потребност от самостоятелност. Възможни са спорове, породени от желание за повече лична свобода, които ще бъдат тест за връзката.

Към края на периода обаче хармоничната енергия на Венера създава условия за помирение и по-мек тон в комуникацията. Девите ще открият, че устойчивата връзка се гради върху честен диалог и взаимно уважение към личното пространство на партньора.

Везни/ Асцендент във Везни

За Везните периодът носи вътрешно напрежение между копнежа по романтична спонтанност и нуждата от стабилност и емоционална сигурност.

Динамичният аспект между Марс в сектора на любовта и Уран в зоната на дълбоките трансформации разклаща обичайното им усещане за баланс, като провокира неочаквани обрати в разбирането им за вярност и споделени ресурси. Не са изключени по-остри разговори, особено по теми като финанси или премълчавани истини, които внезапно излизат наяве и ги карат ясно да заявят позицията си.

Ретроградният Меркурий от 26 февруари ги насочва към преосмисляне на доверието и основите на връзката. Добрата новина идва на 28 февруари, когато съвпадът между Венера – техния управител – и ретроградния Меркурий създава шанс за помирение и откровен диалог. Един искрен жест или неочаквано предложение от партньора може да внесе нова яснота и да покаже, че връзката разполага с потенциал да се възроди и укрепне.

Скорпион/ Асцендент в Скорпион

За родените в зодия Скорпион седмицата носи интерес към сантименталната сфера, а с ретроградния Меркурий в Риби, от 26 февруари, те са поканени да погледнат назад към това как са управлявали чувствата и любовните си връзки. Възможно е да има моменти на меланхолия или желание да се свържат отново с човек, който е белязал миналото им.

В друг смисъл, напрежението между Марс и Уран в дома на връзките може да доведе до спорове, особено ако свободата им на изразяване е ограничена.

Хармоничният аспект, образуван между Венера, планетата на любовта, и Меркурий, от края на седмицата обаче, действа благоприятно в сантименталната сфера. Скорпионите могат да проведат искрени разговори, които изясняват определени сантиментални въпроси.

Козирог/ Асцендент в Козирог

С ретрограден Меркурий, от 26 февруари, през дома на комуникацията, мисленето и взаимодействието, родените под знака на Козирозите могат да възобновят дискусиите с партньора си, да изяснят определени въпроси или послания, които са били погрешно интерпретирани. Това е седмица, в която родените под знака на Козирозите се опитват да поправят емоционалните мостове.

Напрегнатият аспект, образуван между Марс и Уран в края на седмицата, може да им донесе изненадващи новини, които изискват бързи реакции. Родените обаче ще демонстрират емоционална зрялост, която им помага да се справят с предизвикателствата.

Също така в края на седмицата аспектът, образуван между Венера и Меркурий, улеснява специална емоционална връзка с партньора им, намирайки смелостта да кажат онези думи, които отключват напрегната ситуация, пише ladyzone.bg.

