Шокиращата истина за враждата между Уилям и Хари

Току-що излязла книга, посветена на бъдещата кралска двойка на Англия, разкрива неочаквани детайли за разрива между синовете на покойната принцеса Даяна. В „Уилям и Катрин: Новата ера на монархията. Истинската история“ дългогодишният кореспондент в Двора Ръсел Майърс пише, че Кейт не е била достатъчно красноречива, когато е убеждавала Хари и Меган да останат в Англия. Според публициста, през 2020 година Уилям е бил много по-разтревоженият от оттеглянето на по-малкия си брат и бившата актриса като действащи членове на династията.

В откъс от томчето Майърс твърди, че принцесата на Уелс от самото начало е наясно с фундаменталните различия между Уилям и Хари заради ролите им на „наследник и резерва“. Именно от тях тръгват неизбежните желания на втория за по-значима роля от тази на дубльор.

Майърс изрично подчертава, че Уилям е бил дълбоко натъжен от решението на брат си да напусне собственото си семейство. „Разривът между тях се задълбочаваше от години. Уилям винаги е знаел, че няма връщане назад. Скъпите спомени от детството им – от това как са си помагали да понесат смъртта на майка си, до израстването пред очите на обществото, бяха помрачени.“

Друг кралски хроникьор, Робърт Лейси, коментира пред People: „Противоречията между тях са много отдавна. Уилям няма да се преодолее, докато Хари не направи първата крачка и не се извини.“

Всъщност напрежението между братята датира преди оттеглянето на херцога и херцогинята през 2020 година. Когато Хари започва да се среща с Меган през 2016-а, тя се превръща в мишена в социалните мрежи заради смесения си произход, припомня Майърс.

„Хари настоя да бъдат предприети съответните действия. Кралските съветници го информираха, че са безсилни, затова той се обърна към кралската охрана, финансирана от Министерството на вътрешните работи. Когато му беше казано, че подобна защита няма как да бъде осигурена, докато той и Меган не сключат брак, Хари помоли баща си и брат си да се намесят.“

Чарлз, който тогава все още е принц на Уелс, подценява ситуацията, обяснявайки, че не може да се намесва в правителствено решение, особено когато разходите биха били поети от данъкоплатците. Но Хари добре знае, че снаха му Катрин не само получава неофициални охрана от двореца, докато още е само приятелка на брат му, но и денонощна защита от първия час, в който се сгодяват. Майърс е убеден, че Хари веднага усеща различния стандарт в отношението към неговата избраница - Чарлз е безапелационен, а Уилям също не желае да помогне. Скандалът тръгва от там, за да прерасне в дългогодишната и грозна вражда. Драмата ескалира, след като Хари публикува изявление, осъждайки омразата към Меган в социалните мрежи, без преди да се консултира с Чарлз или Уилям.

„Реакцията на Хари беше яростна и незабавна. Без да говори с Уилям и Чарлз, както изисква йерархията, нареди на хората от екипа в Кенсингтън да тиражират думите му.“, категоричен е Майърс. Хари е гневен и заради нежеланието на най-близките му хора да го разберат. Обиден е, че баща му и брат му го порицават за емоционалните му действия, но най-вече е смаян от факта, че собственото му семейство отказва да му окаже подкрепа.

„След това внезапно стана много трудно всички да са заедно в една и съща стая. И Уилям, и Хари даваха различни извинения защо не могат или не желаят да се срещат.“ Майърс цитира и източник в книгата си. „Уилям първо намираше връзката на Хари и Меган за доста освежаваща. Той искрено се радваше за брат си и искаше само най-доброто за него.“ Но, както пише Майърс, Уилям има чувството, че в един момент, може би е невъзможно дори да се каже точно кога, е загубил брат си.

Бившият иконом на майка им, Пол Бърел, не вярва, че Уилям и Хари някога ще се сдобрят. Верният служител на кралица Елизабет II написа нови мемоари, озаглавени „The Royal Insider“, в които разказва за дългогодишната си вярност към династията и за преживяванията си зад стените на двореца.

„Мисля, че Уилям се е дистанцирал от Хари много повече, отколкото хората осъзнават“, казва Бърел пред Fox News Digital. „Защото пътищата им са различни. Колкото по-близо е Уилям до трона, толкова повече се изолира. След няколко години ще стане крал и му е нужно сериозно обкръжение, на което да разчита. Той не може да си позволи изтичане на информация. Не иска да живее в свят, пълен с емоционавен хаос. За да бъдеш монарх, трябва да контролираш средата и да пазиш короната“, добавя Бърел.

Според Бърел в момента Уилям е съсредоточен върху защитата на семейството си от потенциални нови разкрития. Появят ли се те, пропастта между братята ще стане още по-страшна. „Нашата скъпа покойна кралица поставяше короната на първо място. Това беше най-важното в живота ѝ. Уилям го вижда по различен начин. Той поставя семейството си на първо място, а след това идва короната“, обяснява Бърел. „Тази хилядолетна кралска история обаче трябва да бъде съхранена, а това ще бъде в ръцете на Уилям. Той не може да си позволи тя да се разпадне, докато е на трона. Уилям е много внимателен. Катрин и децата са неговите ценности и той трябва така да направи всичко възможно, за да ги запази в безопасност. Но аплодирам хода на Хари. Не е лесно за който и да е член на кралското семейство да поеме по различен път. Затова не мисля, че има място за помирение. Не вярвам да се случи скоро, ако изобщо някога се случи. Бяха изречени твърде много думи и твърде много кирливи ризи бяха извадени публично. Това е непростимо. Хари знаеше правилата“, добавя Бърел.

Той твърди още, че покойната кралица неохотно позволила на внука си и съпругата му да напуснат Обединеното кралство с надеждата, че някой ден двойката ще играе ключова роля в монархията. Отбеляза и че стремежът на Хари и Меган към независимост има прекалено висока цена - Уилям нито е простил, нито е забравил. Според Бърел крал Чарлз е съкрушен, защото няма възможност да създаде здрава връзка с двете деца на Хари – внуците му принц Арчи и принцеса Лилибет, които растат далеч от Бъкингам и семейството. „Сигурен съм, че принцеса Даяна би била много разстроена от факта, че момчетата ѝ не си говорят и живеят на различни континенти, разделени от океан“, заключва бившият иконом на Лейди Ди.

