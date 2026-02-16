Меган с шокираща забрана към Хари

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се опасява, че скандалът около новите документи по случая с педофилския финансист Джефри Епстийн може да повлияе негативно на репутацията и бизнеса ѝ, затова тя призовава съпруга си да се дистанцира от кралското семейство, твърди „Дейли мирър“, предава БГНЕС.

Кралският коментатор Дънкан Лъркомб смята, че скандалът с Епстийнн, в който са замесени дори дъщерите на бившия принц Ендрю, принцеси Беатрис и Юджини, е принудил Меган да вземе това трудно решение. Той добави, че принц Хари е дълбоко загрижен за братовчедките си, които са сред малкото роднини, поддържали връзка с него, откакто той и Меган напуснаха Обединеното кралство. Лъркомб смята, че Маркъл най-вероятно е забранила на съпруга си да се вижда с тях. „Сигурен съм, че тя му казва: „Мълчи, не се намесвай, кралското семейство е в криза – не ни забърквай в това“, каза експертът.

Лъркомб подчертава, че Маркъл преди това е изтъквала връзката си с британската монархия, но сега тази връзка е станала токсична. Той вярва, че херцогинята на Съсекс се страхува от щети по репутацията не само върху себе си, но и върху марката си „As Ever“. По-рано бе съобщено, че служителите на Netflix са започнали да раздават безплатно натрупаните стоки от „As Ever“. Огромно количество непродадени стоки от Меган Маркъл се съхраняват в задните помещения на офиса на Netflix в Лос Анджелис, включително сладка, свещи и вино.

Отделно Меган Маркъл тайно обвинява принц Хари за уволнението на персонал от екипа си, съобщава International Business Times UK. Вълната от съкращения в общата им компанията Archewell достигна кулминацията с напускането на PR директора Мередит Майнс, която беше на поста по-малко от година, и на изпълнителния директор на благотворителното подразделение Джеймс Холт.

Източници, близки до двойката, описват състоянието на Меган Маркъл след тези събития като „пълен разпад“. Изправена пред провала на кулинарното си шоу и охлаждането на отношенията с холивудските си приятели, тя вече не обвинява „системата“ или „британската преса“ за неуспехите си. Сега гневът ѝ е насочен към принц Хари, когото обвинява за всичките си проблеми. Меган Маркъл смята, че носталгията му по кралския живот разсейва служителите и възпрепятства усилията ѝ да изгради бизнес в САЩ.

От 2020 г. насам около 25 служители са напуснали, което кара бивши служители иронично да се наричат „Клубът на оцелелите от Съсекс“.

