Историческа промяна в "Като две капки вода"

Шокираща промяна в "Като две капки вода"! След 13 сезона легендата на хитовото шоу проф. Етиен Леви бе сменен. В ролята на вокален педагог влиза младата звезда Михаела Маринова.

Новината беше обявена от продуцента Кирил Киров-Кико, който подчерта, че решението е част от естественото надграждане на формата. По думите му Етиен Леви сам е пожелал да даде път на младите, а към него ще има специален жест като към легенда на предаването.

Певицата призна, че задачата не е никак лека, особено след като до миналата година вокален педагог в предаването беше Етиен Леви.

”Задачата не е лесна, дори е доста тежка. Отговорността е голяма, още повече че до миналата година вокалният педагог беше Етиен Леви. По никакъв начин не искам да заставам на неговото място, защото аз го обожавам. Освен че ми е помагал лично на мен в моето участие в ”Като две капки вода'“– и то два пъти – той ми е и много добър приятел извън професионалното", сподели тя.

Маринова подчерта, че ще подходи с уважение и отдаденост към новата си роля.

”Това, което ще направя, е да дам най-доброто от себе си – като познание и като опит. Два пъти съм играла тази игра и с огромно удоволствие ще се гмурна и ще разгърна потенциала си."

Изпълнителката разкри, че вече шест години се занимава с вокална педагогика, макар това да не е широко известно.

”Публиката не знае това, защото, както обичам да казвам, за всяко нещо си има време. Имам опит и със сигурност вълнението да вляза в голяма продукция като 'Като две капки вода' е огромно. Благодаря на екипа – за мен това означава много. Някои от участниците са изключителни професионалисти в музикалната област. Така че ще бъде интересно."

Новият сезон на шоуто започва тази вечер!

