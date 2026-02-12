Сашо Кадиев към Милица Гладнишка: Големи са ти!

Поредна култова вечер в "Кой да знае?", изпълнена с хумор и импровизация.

Всичко започна по време на въпрос, свързан с котките. В отбора на Милица Гладнишка бе майсторът на модерната кулинария шеф Владо Тодоров, а срещу тях - капитанът Христо Пъдев и любимият шеф готвач на Ангела Меркел Любо Тодоров.

„На хората им омръзна", подхвърли Милица, а Пъдев тутакси контрира:

„Не, на мен ми е омръзнало."

Тогава Сашо Кадиев се включи:

„Ти какво рижаво котенце си била..."

Вместо да се засегне, Милица започна да издава котешки звуци, с което разсмя цялото студио.

„Това, ако го правиш всеки ден, няма да ми омръзне!", призна Пъдев.

Кадиев обаче не спря дотук:

„Абе да ти кажа - големи са ти гърдите! Ти мани майтапа дето ни разправяш глупости одеве. Между другото, като имаме проблеми с котките в квартала, аз се обаждам на Милица -тя идва посред нощите и от балкона почва да комуникира с тях."

След това Сашо и Милица започнаха да вият и да издават котешки звуци, като дори обикаляха бавно в кръг в центъра на студиото.

„Уважаеми зрители, моля ви, не сменяйте канала! Това скоро ще свърши!", опита се да върне реда Христо Пъдев.

Въпреки призивите му, импровизациите продължиха още няколко секунди, преди играта все пак да се върне към въпросите - по типичния за "Кой да знае" хаотичен, но забавен начин.

