Това са най-романтичните дестинации за меден месец

От Hotels with Tubs класираха най-романтичните дестинации в света. За да състави списъка, компанията е използвала система за оценяване, фокусирайки се върху няколко основни фактора: броя и качеството на романтичните ресторанти и хотели, атракциите и местата, подходящи за двойки и меден месец, живописните паркове, както и романтични хаштагове в Instagram, като например #dinnerdate и #datenight.

"Това класиране разкрива къде двойките намират най-голямо разнообразие от подходящи за меден месец моменти, които помагат да се гарантира, че първото им пътуване като младоженци ще бъде лично, смислено и наистина незабравимо", се казва в изявление на Hotels with Tubs, цитирано от Travel + Leisure, предава lifestyle.bg.

Вероятно противно на очакванията на мнозина обаче, за най-романтичната за меден месец дестинация в света не е определен някой екзотичен остров. Нито пък Париж, известен като "града на любовта". Според класацията това всъщност е Рим - Вечният град.

Ето как изглежда пълният списък на най-романтичните дестинации за меден месец в света:

Рим, Италия Убуд, Бали, Индонезия Париж, Франция Пукет, Тайланд Барселона, Испания Лисабон, Португалия Флоренция, Италия Маракеш, Мароко Санторини, Гърция Ню Йорк, САЩ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com