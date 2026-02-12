Любопитно

Това са най-романтичните дестинации за меден месец

Париж не е №1

12 фев 26 | 21:00
Агенция Стандарт

От Hotels with Tubs класираха най-романтичните дестинации в света. За да състави списъка, компанията е използвала система за оценяване, фокусирайки се върху няколко основни фактора: броя и качеството на романтичните ресторанти и хотели, атракциите и местата, подходящи за двойки и меден месец, живописните паркове, както и романтични хаштагове в Instagram, като например #dinnerdate и #datenight.

"Това класиране разкрива къде двойките намират най-голямо разнообразие от подходящи за меден месец моменти, които помагат да се гарантира, че първото им пътуване като младоженци ще бъде лично, смислено и наистина незабравимо", се казва в изявление на Hotels with Tubs, цитирано от Travel + Leisure, предава lifestyle.bg.

Вероятно противно на очакванията на мнозина обаче, за най-романтичната за меден месец дестинация в света не е определен някой екзотичен остров. Нито пък Париж, известен като "града на любовта". Според класацията това всъщност е Рим - Вечният град.

Ето как изглежда пълният списък на най-романтичните дестинации за меден месец в света:

  1. Рим, Италия

  2. Убуд, Бали, Индонезия

  3. Париж, Франция

  4. Пукет, Тайланд

  5. Барселона, Испания

  6. Лисабон, Португалия

  7. Флоренция, Италия

  8. Маракеш, Мароко

  9. Санторини, Гърция

  10. Ню Йорк, САЩ

