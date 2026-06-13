Сашо Кадиев към Милица Гладнишка: Големи са ти!
Поредна култова вечер в "Кой да знае?"
Следете всички новини, анализи и коментари за Кой да знае?. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Поредна култова вечер в "Кой да знае?"
Напрежение в ефир
Ето какво се случи в "Кой да знае?"
Напрежение в ефир
Въпрос за 600 лева го върна към тежък личен момент от кариерата му
В петък вечер до капитан Христо Пъдев ще седне кралицата на българската поп музика
Водещият на "Кой да знае?" се опита да изкопчи деликатна информация от гостенка
Актьорът разкри думите на майка му
Какво следва за актьора и тв водещ
Каква е причината?