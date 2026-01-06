Звезда от "Трейтърс" остави Сашо Кадиев без думи

Неочаквана рокада в "Кой да знае?" доведе до интересна ситуация в шоуто. Сашо Кадиев и Христо Пъдев си размениха местата и така актьорът и водещ се озова до звездата от „Трейтърс: Игра на предатели“ Мая Пауновска, която не беше очарована от смяната.

„Аз ти нямам доверие. Имам проблем с доверието. Освен това ти подсказваш на конкуренцията“, изстреля тя още в първите секунди, оставяйки Кадиев без думи. Актьорът опита да тушира напрежението с ръкостискане, но реакцията на бившата грация вече бе ударила в целта.

„Мая те съсипа“, отбеляза с усмивка Милица Гладнишка, а студиото избухна в смях.

Даниел Бачорски също не пропусна да се включи: „Аз не съм подстрекател, но ако ми говорят така – ще ги удавя“, заяви той в типичния си стил. „Ето, със заплахи! Така работят!“, парира веднага Пауновска.

Впоследствие Мая и Сашо трябваше да отговорят на въпрос на Христо Пъдев: Кога ваканционната почивка е най-възстановяваща според проучванията? – при 14 дни, при температура под 20 градуса или с ежедневен интензивен спорт.

Решението се оказа вярно, а отборът на Пъдев прибави 300 евро към сметката си. Мая Пауновска пък затвърди имиджа си на силен характер – както на терена, така и в ефира.

