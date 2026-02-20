Страхотен сериал тръгва по HBO

Големи очаквания и добри ревюта относно първият италиански HBO Original сериал - Portobello от режисьора Марко Белокио, с участието на Фабрицио Джифуни в главната роля.

Сериалът дебютира в стрийминг платформата HBO Max. По един нов епизод ще бъде достъпен всеки петък до финала на 27 март. Сериалът по действителен случай беше представен на Филмовия фестивал във Венеция през 2025 г. и разказва драматичната и разтърсваща история на телевизионния водещ Енцо Тортoра – човек, който от любимец на нацията се превръща в централна фигура на един ужасяващ съдебен скандал.

1982 г. Енцо Тортoра се намира на върха на своята кариера. Той води изключително популярното предаване „Portobello“, което привлича 28 милиона зрители в праймтайма – всички в очакване на момента, в който някой участник ще успее да накара прочутия папагал на шоуто да проговори. Президентът Сандро Пертини го удостоява със званието Командор на Републиката. Тортoра е безспорният крал на италианската телевизия през 80-те години, а неговото предаване едновременно отразява духа на времето и носи утеха на цялата нация.

По същото време разрушителното земетресение в Ирпиния нанася решителен удар върху крехкия вътрешен баланс на престъпната организация Nuova Camorra Organizzata. Джовани Пандико – доверен приближен на боса Рафаеле Кутоло и запален зрител на „Portobello“, който следи предаването от затворническата си килия – решава да стане държавен свидетел. По време на разпитите той изрича неочаквано име: Енцо Тортoра.

На 17 юни 1983 г., когато карабинерите почукват на вратата на хотелската му стая, Тортoра е убеден, че става дума за недоразумение. Скоро обаче става ясно, че това е началото на дълго и мъчително изпитание, което ще го повлече от върховете на славата към дълбините на разрухата.

Актьорският състав включва Фабрицио Джифуни, Лино Музела, Барбора Бобулова, Романа Маджора Вергано, Федерика Фракаси, Карлота Гамба, Джада Фортини, Ирене Майорино, Джовани Бузели, Давиде Манчини, Паоло Пиеробон, Джанлука Гоби, Фаусто Русо Алези, Масимилиано Роси, Пиер Джорджо Белокио, Алесио Пратикò, Алма Ноче, Салваторе Д’Онофрио, Франческо Русо, Дженаро Апичела, Лучано Джулиано, Алесандро Фела, Антония Трупо, Джанмария Мартини, както и Джанфранко Гало в ролята на Рафаеле Кутоло, с участието на Фабрицио Контри, Томазо Раньо, Валерия Марини и Алесандро Прециози.

