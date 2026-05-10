Куркински изправя България на крака

Мариус Куркински преди броени дни изправи на крака хиляди зрители във Варна и в зала едно на НДК. Новият моноспектакъл на феноменалния артист наистина е изключителен. „BG Мариус“ е уникално представление, в което шедьоври от националната ни литература са поднесени по неочакван и силно въздействащ начин.

Куркински се впуска в дълбините на българския модел, в които търси отговори на вечните въпроси: Защо загърбваме ценностите си? До кога ще се държим като безпаметни? Нямаме ли срам от Бога? Патриотизмът, извиращ от интерпретацията му на изконни творби, не е поза, не е размахване на пръст – Куркински проповядва различния морал в характерния си код: със смирение и надежда за прошка, но и с ирония към пороците и греховете. Паисий, „Опълченците на Шипка“, Петко и Пенчо Славейкови, Алеко Константинов и Стоян Михайловски, перли от фолклора… Много забавен е монологът на зелката, потисната в бидона, дело на чат джи пи ти.

Мариус разиграва няколко образа от „Свекърва“ на Антон Страшимиров – и в мъжките, и в женските е пародийно-точен по възрожденски, но в тях се долавя и космополитният привкус на световните комици, защото и темите на славния драматург са световни: парвенющината и ерзац отношенията. Особено разбиващо обаче е писмото на Мариус Куркински до родителите му. Изпълнена с меланхолия и носталгия е и лозницата – единственият декор под прожекторите.

Представлението, продуцирано от Кирил Кирилов и „Ажур пико“, би следвало да обере наградите на сезона

„Това не е литературен, исторически или етнографски обзор. Имах много варианти, защото много са българските автори, които искам да играя. За първи път смесвам писатели и поети от различни години и дори епохи. Отдавна мечтаех за подобна постановка, мотивирана от емоционалния ми избор,“, коментира Куркински за „Стандарт“.

Той уточнява, че заглавието „BG Мариус“ е своеобразен първи акорд на възможна поредица, а двете букви на латиница са призив да спрем с чуждиците и абревиатурите.

„Да си говорим на свещения си език, той ни прави по-силни. Българското е у всеки от нас, не можем да избягаме от него. Жив или умрял българин, това е България. Но православната вяра е по-важна от националността. Тя е тук от векове, това е промисълът на Бога, българското и божественото се преплитат.“, категоричен е той.

„BG Мариус“, продуциран от Кирил Кирилов и „Ажур пико“, ще гостува на 25 май в „Сълза и смях“, на 28 май в Двореца на културата в Перник, на 29 май в театъра на Монтана.

