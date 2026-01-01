Куркински изправя България на крака
Шедьоври от националната литература звучат и вълнуват в новия му моноспектакъл "BG Мариус"
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Шедьоври от националната литература звучат и вълнуват в новия му моноспектакъл "BG Мариус"
Актрисата изпълнява ариите в моноспектакъла на Народния театър
Гледаме пиесата за първи път в България
В Античния театър и Фестивалния център ще разсмива и просълзява със световни и бг класики
Хитът на Народния театър „Боже мой“ гостува на Българския културен институт
Елена Атанасова се развихря в моноспектакъла „Случаят Лола“
Ангелина Славова, звезда от „Откраднат живот“, прави отлична роля в трагична история
Моноспектакълът е първото театрално представление в новото пространство за култура
В първия си моноспектакъл актьорът играе затворник
На 3 и 4 юли на Сцена „Зад театъра“ е премиерата на „Всички страхотни неща“
Обичаният актьор се завръща с „Разбираш ли ме правилно?“ на 21 и 23 юни на Голяма сцена
Актьорът представя в града хитовия си моноспектакъл Лекция № 2 - “ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЕДИН УЧИТЕЛ ЗА ВСЕОБЩАТА ПРОСВЕТА”
Любен Кънев избра да представи моноспектакъла си пред нашенци, за да не забравят родния език
Съботният ден ще предложи на театралните почитатели в Благоевград интересни заглавия и автори от света на Мелпомена. Театралният и киноактьор и режись...
Прочутият поет и драматург Недялко Йорданов тази вечер излиза от 19 часа за моноспектакъла "Още ме има, още съм жив" в зала "България". От престижната...
Николай Урумов в понеделник играе култовия си моноспектакъл "Лалугер" за 150-ти път. Това ще се случи на голямата сцена във военния театър, която маес...
Бойка Велкова излиза на осми ноември в столичния куклен театър с моноспектакъла "Пътят към Афродита". Историята е вдъхновена от аромата на канела, чер...
Благоевград. Актьорът и режисьор Мариус Куркински ще направи съпричастна благоевградската публика на „Сънят на смешния човек" тази вечер. Моноспектакъ...
Роденият в Златоград Вели Чаушев ще навърши 80 през септември
Актьорът смеси текстове на Ерик Богосян с лични истории, Диляна Попова го интервюира