Биляна Петринска играе съперница на Мария Калас

Биляна Петринска започна репетиции за новия си моноспектакъл „Ария на съперницата“ под режисурата на Стоян Радев. Премиерата на постановката се очаква в края на април на Сцена „Апостол Карамитев“. Проектът е вдъхновен от романа „Съперницата“ на френския драматург, романист и есеист Ерик-Еманюел Шмит. В него авторът намира необичаен начин да изрази възхищението си към оперната легенда Мария Калас, като разказва историята през погледа на нейната съперница – измислената певица Карлота Берлуми.

Берлуми надживява преждевременно прекършената от житейските несгоди и съдбовните любови своя прочута съперница. Но не успява да преживее превъзходството ѝ на оперната сцена. Подтиквана от завист и озлобление, тя непрестанно се сравнява с Калас, опитвайки се да омаловажи нейния талант и да защити собствената си самоличност на артист.

Романът на Шмит излиза във Франция през 2023 г. по повод 100-годишнината от рождението на Мария Калас. Авторът създава и театрална адаптация по него специално за проекта на Народен театър „Иван Вазов“.

Режисьор на спектакъла е Стоян Радев. Преводът на драматизацията е на Снежина Русинова-Здравкова. Сценографията и костюмографията са на Елица Георгиева, хореограф е Теодора Попова, а музиката е на Христо Чучков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com