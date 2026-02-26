Отиде си легендарен режисьор - рицарят на сцената

Българският театър загуби един от своите най-светли титани. На 93-годишна възраст ни напусна режисьорът Асен Шопов – човекът, когото мнозина наричаха „рицарят на българската сцена“.
Новината бе съобщена от Съюза на артистите в България (САБ) с дълбоко прискърбие.
Асен Шопов не просто създаваше представления, той живееше изкуството с рядко срещано аристократично достойнство и непоколебима вяра в неговата мисия.
За поколения творци той остава символ на цяла епоха и учител по естетика. Както отбелязват неговите колеги, Маестрото притежаваше уникалната дарба да превръща театралната сцена в истинска духовна катедрала.
Със своята мащабна мисъл и споделена светлина той остави незаличима следа, която ще продължи да свети по пътя на българската култура.
