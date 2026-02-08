Красавици прелъстяват в комедия за комунизма

Две страхотни млади актриси - Радина Думанян и Мария Сотирова, побъркват мъжете в „Берлин, Берлин“ на Пловдивския театър. Спектакълът на Стоян Радев за Драмата под тепетата гастролира преди броени дни в Сатирата. Красавиците прелъстяват наред, те са секси, атрактивни и провокативни – качества, познати от ролите им в тв сериалите.

Историята на Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор е изпълнена с черен хумор и скечове, които обаче безпощадно припомнят абсурдите и жестокостта на тоталитаризма. Действието се развива в разделената немска столица през последните дни преди падането на Берлинската стена, а героите са агенти от тайните служби, шпионин на чуждо разузнаване и млада любовна двойка, която иска да избяга на Запад. Перипетиите са наистина смешни.

„Ние, които сме живели в Източния блок зад Желязната завеса, все още страдаме от последиците на престъпната идеология, наложена с тежки репресии. Да, смехът лекува, но ако е пречистващ. А миналото никога не е просто минало, то присъства в настоящето и в голяма степен определя бъдещето.“, коментира режисьорът.

Сред мъжете под прожекторите са Тодор Дърлянов, Иван Горанов, Добрин Досев.

