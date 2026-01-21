Жриците на любовта оживяват на сцена

Новият документален спектакъл „Нощни пеперуди“ е създаден от срещи с жрици на любовта, информират продуцентите от Vox Populi. Премиерата е днес, 21 януари, в „Топлоцентрала“.

Това е втората част от документалната трилогия („Паяци“, „Нощни пеперуди“, „Божи кравички“) и е създаден от истории на жени, които предоставят сексуални услуги. След темата за затворниците („Паяци“), екипът на Vox Populi се насочва към една друга стигматизирана и невидима за обществото социална група – тази на проституиращите жени. Спектакълът изследва напрежението между личния избор, морала и обществените нагласи, допълват от екипа.

По думите им представлението поставя въпроси за мястото на секс работничките в България – между законовите промени и трайната стигма, между видимостта и изключването. Създаден с вербатим техниката на Vox Populi, спектакълът използва автентични интервюта, пресъздадени дословно от актрисите. Документалният разказ се разгръща в динамично сценично преживяване с оригинална хореография, музика и активно участие на публиката.

Текстът и режисурата са на Неда Соколовска, тренинг и хореография – Изабел Санчес, сценична среда – Неда Соколовска и Поло Оконе, мултимедия – Мая Вселенска, звукова среда – Христо Нацев, асистент-режисьор – Лора Кръстева.

В „Нощни пеперуди“ участват Мила Банчева, Виолина Димитрова-Александрова, Василия Дребова, Силвия Донева, Клаудия Невен (Коко̀), Милена Станойевич, Поло Оконе.

„Проституцията е една от най-стигматизираните професии, въпреки че отговаря на реално социално търсене и съществува от древността. Жените, които я упражняват, често са представяни като заплаха за обществения и моралния ред и ежедневно се сблъскват с насилие, бедност, институционализиран расизъм и трансфобия. Те са изложени на различни форми на експлоатация – както от страна на секс-индустрията, така и от държавни репресивни механизми и закона“, коментират от Vox Populi.

Допълват, че „Нощни пеперуди“ използва документално-театрален разказ, за да направи видими личните истории на тези жени и да постави под въпрос дълбоко вкоренената социална стигма, и отстоява правото на всички жени на живот без насилие и експлоатация, включително трафик на хора, икономическо и сексуално насилие, изнудване и съвременно робство.





