Кметът на Банско със специална награда от „Чудесата на България“
Това е стимул да продължим напред, каза Стойчо Баненски
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Това е стимул да продължим напред, каза Стойчо Баненски
Отличието бе връчено по време на спектакъла „България – страната на чудесата. Банско – там, където живее силата на българския дух“
„Той не е останал в миналото – жив е в тъпаните, бабугерите, шевицата и очите на децата ни“
Вечерта празникът продължи със спектакъла „България – страна на чудесата“
Тази вечер от 20:00 часа на брега на язовир Копринка публиката ще се потопи в блясъка и великолепието на един от най-обичаните оперетни шедьоври – „Пр...
Атрактивният спектакъл е част от съпътстващата програма на Националния шампионат по презентиране, организиран от Международния младежки център - Стара...
В комедийната драма двамата разиграват 10 образа
Спектакъл, който отвежда публиката в една от най-ярките и вдъхновяващи епохи на европейската култура
Словенският режисьор Йерней Лоренци се завръща с нов проект, вдъхновен от един от най-значимите съвременни български романи
Тази вечер Казанлък преживя един от най-вълнуващите моменти от своя празник
Очаква се двете събития да съберат голям брой зрители на и около пл. "Севтополис"
Билетите са безплатни и могат да бъдат получени в административната служба на ЦПЛР - Стара Загора
Христо Терзиев отскоро партнира на Емануела Шкодрева във „Виновният“
Докато съм на крака, ще работя моето кътче родопска земя, казва жената с ангелски глас
Поетичният спектакъл “Обич за обич” е на 28 май в НАТФИЗ
Черния лебед и Джеймс Бонд раздаваха награди и емоция в Културния дом на Бургас
Имаме толкова още да покажем пред света, каза кметът Димитър Николов
Местните и гостите на града ще се насладят на вълнуващото пътешествие на българския дух през вековете
От диско класики и български звезди до италианско шоу с въздушна акробатика
Изключителният Ерик-Еманюел Шмит изгледа отличния моноспектакъл на Биляна Петринска „Ария на съперницата“