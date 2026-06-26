Музикално-театрална среща с блясъка на Виенския модерн в зала "България"

Международният фестивал „Софийски музикални седмици“ представя музикално-театралната фантазия „Сецесион – Музите на душата“ – спектакъл, който отвежда публиката в една от най-ярките и вдъхновяващи епохи на европейската култура – Виенския сецесион (Wiener Moderne). Той ще се проведе на 28 юни 2026 г. (неделя), 19:00 ч. в камерна зала „България“.

В центъра на тази необикновена история стои една от най-загадъчните и противоречиви личности на своето време – Алма Малер-Верфел. Композиторка, муза и вдъхновение за поколения творци, тя се превръща в символ на епоха, в която музиката, литературата, живописта и архитектурата създават нови естетически хоризонти.

Чрез страници от нейните дневници и писма до Густав Малер зрителите ще съпреживеят вълненията, търсенията и вътрешните терзания на една млада жена в свят, разтърсван от драматични исторически промени, където изкуството остава убежище на духа и надеждата.

Спектакълът среща публиката с творчеството на Густав Малер, Александър фон Цемлински, Албан Берг, Ерих Волфганг Корнголд и Рихард Щраус, както и с рядко изпълнявана музика от самата Алма Малер. В програмата са включени едни от най-красивите песни на Густав Малер по текстове на Рюкерт, емблематични творби на Рихард Щраус като „Цецилия“, „Посвещение“ и „Пробудената роза“, както и избрани песни от цикъла „Седем ранни песни“ на Албан Берг и други музикални бисери на епохата.

„Сецесион – Музите на душата“ събира на една сцена четири забележителни имена на българската култура. В ролята на Алма Малер ще се превъплъти обичаната актриса Йоана Буковска-Давидова, чието магнетично сценично присъствие ще вдъхне живот на думите и мислите на голямата муза на Виенския модерн.

Музикалните изпълнения са поверени на две изключителни български певици – Марияна Панова, утвърдено име на международната оперна сцена и солистка на Държавна опера – Пловдив, и Милена Гюрова, артист с успешна европейска кариера и идеен двигател на проекта. На рояла ще бъде Стефан Врачев – дългогодишен солист на Софийската филхармония, лауреат на престижни национални и международни конкурси и артист с богата концертна биография на три континента.

„Сецесион – Музите на душата“ е повече от концерт – това е емоционално пътешествие към една епоха на големи идеи, силни чувства и изключително изкуство. Вечер, в която музика, слово и театър се преплитат в единна художествена тъкан и разказват история за любовта, вдъхновението и вечния стремеж към красота.

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