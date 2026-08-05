Джаз концертът 100 Miles for Miles Davis идва в България през ноември

Miles Davis е значимо име в историята на джаза, чиято следа остава траен отпечатък върху съвременния звук на жанра. A 100 Miles for Miles Davis е един специален концерт, отдаващ почит към творчеството и живота на легендарния тромпетист и композитор, организиран от носителя на Грами клавирист Jason Miles. На 16 ноември тази година, в Зала 3 на НДК, ще можете да усетите духа на Miles Davis и да се потопите в атмосферата на неговата музика чрез представянето на оригиналния трибют албум на Jason Miles. Билети за концерта ще намерите в сайта на Ticket Station на цени, стартиращи от 45 евро. За повече информация относно събитието следете тук.

Роден през 1926 в щата Илинойс, Miles Davis е една от най-влиятелните и световно признати джаз личности на 20 век. Носител на девет награди Грами, изпълненията и творчеството на композитора допринасят за развитието на жанра, заради неговите новаторство и експерименталност. Miles Davis стои зад едни от най-важните моменти в джаза, които включват усъвършенстването и утвърждението на модалния джаз, както и сливането на джаза с рок и електронни ритми. Неговият албум Kind of Blue, издаден през 1959, е един от най-продаваните албуми в историята на жанра, както и се определя за пионер в модалния джаз.

Концертът 100 Miles for Miles Davis се организира от продуцента, композитор и клавирист Jason Miles, който е бил дългогодишен близък приятел и сътрудник на легендарния джаз изпълнител. По повод 100 годишнината от неговото рождение се ражда и идеята за концерта, посветен на Miles Davis. Jason Miles решава да почете творчеството на своя близък колега и приятел чрез издаването на трибют албум със същото име - 100 Miles for Miles Davis, който ще може да чуете тази есен, в Зала 3 на НДК. Песните от албума са оригинални композиции на Jason Miles, чиято идея е да уловят енергията от творчеството на Miles Davis, както и да представят цветната атмосфера от тяхната съвместна работа. Освен Jason Miles, концертът включва звездни музиканти, някои от които са тромпетистът Randy Brecker и барабанистът Gene Lake, които ще потопят публиката в годините, когато Miles Davis е представял изпълнения на живо

Тази година се навършват 100 години от рождението на легендарния джаз изпълнител Miles Davis. На 16 ноември, в зала 3 на НДК, публиката ще се потопи в енергията на неговото творчество на концерта 100 Miles for Miles Davis, както и да чуе трибют албума на Jason Miles, улавящ тази атмосфера. Билети за събитието ще може да намерите на сайта на Ticket Station на цени стартиращи от 45 евро. Повече информация относно концерта следете тук.