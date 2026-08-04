Изложба на шейх събра елит на родното Черноморие

На брега, във VAYA Beach Resort, пространството се превръща в галерия, а светлината – в част от всяка творба. Тази година там гостува изложбата „Double Trouble II“ – проект на бахрейнския шейх и световно признат артист Шейх Рашид Ал Халифа, създаден съвместно с Мика Сав.

Роден в Бахрейн през 1952 г., шейх Рашид Ал-Халифа е една от най-значимите фигури в съвременното изкуство в региона. Вече повече от 50 години той изследва връзката между светлината, цвета и архитектурното пространство. Неговите произведения са представяни на Венецианското биенале, в лондонската Saatchi Gallery както и в десетки музеи и галерии по света.

Запазената му творческа марка са металните конструкции, алуминиевите отражения и прозрачните светли повърхности. При движението на зрителя произведението също се променя – светлината рисува нови форми, а пространството оживява.

В проекта „Double Trouble 2“ характерният стил на Ал-Халифа среща артистичния свят на Мика Сав.

"Направени са специално за пространството, в което се намираме. За мен тази серия от няколко ултрамарин платна е много специална, защото е направена в момент, който беше изключително силно въздействащ и емоционален. Покрай кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032, в която участваме с няколко проекта. За мен е истинско удоволствие да бъда тук", коментира художничката.

Кураторът Стефан Стоянов събира тези различни творчески вселени в една експозиция, в която морето, архитектурата и изкуството започват да говорят на общ език:

„Никога не бях правил outdoor скулптурно шоу в природата. Пред музей – да, с една или две скулптури, но не и подобен проект. Но пространството на Vaya Beach Resort замечтах още преди пет или шест години да направя такава изложба. Човек се разхожда, вижда творби на различни автори и изглежда сякаш с много лекота е направено.“

Творбите на двамата автори разказват истории за светлината, пространството и красотата, която променя гледната точка на зрителя.

"Радвам се, че тук намерих публика, която е изключително интересна – будна, млада и с огромен интерес и любопитство към това, което правим", казва Мика Сав.

Според нея хората преживяват пространството емоционално и макар много от тях са свикнали с него, сега го виждат по напълно различен начин.

А когато слънцето започне да залязва, светлината довършва това, което художниците са започнали. Защото някои изложби не просто се разглеждат – те се преживяват и стават част от спомена за едно море и още нещо.