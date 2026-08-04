Култура

Изложба на шейх събра елит на родното Черноморие

Международният куратор Стефан Стоянов представя инсталациите на монарха от Близкия изток

Изложба на шейх събра елит на родното Черноморие
04 авг 26 | 12:15
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Григор Атанасов

На брега, във VAYA Beach Resort, пространството се превръща в галерия, а светлината – в част от всяка творба. Тази година там гостува изложбата „Double Trouble II“ – проект на бахрейнския шейх и световно признат артист Шейх Рашид Ал Халифа, създаден съвместно с Мика Сав.

Роден в Бахрейн през 1952 г., шейх Рашид Ал-Халифа е една от най-значимите фигури в съвременното изкуство в региона. Вече повече от 50 години той изследва връзката между светлината, цвета и архитектурното пространство. Неговите произведения са представяни на Венецианското биенале, в лондонската Saatchi Gallery както и в десетки музеи и галерии по света.

Запазената му творческа марка са металните конструкции, алуминиевите отражения и прозрачните светли повърхности. При движението на зрителя произведението също се променя – светлината рисува нови форми, а пространството оживява.

В проекта „Double Trouble 2“ характерният стил на Ал-Халифа среща артистичния свят на Мика Сав.

"Направени са специално за пространството, в което се намираме. За мен тази серия от няколко ултрамарин платна е много специална, защото е направена в момент, който беше изключително силно въздействащ и емоционален. Покрай кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032, в която участваме с няколко проекта. За мен е истинско удоволствие да бъда тук", коментира художничката.

Кураторът Стефан Стоянов събира тези различни творчески вселени в една експозиция, в която морето, архитектурата и изкуството започват да говорят на общ език:

„Никога не бях правил outdoor скулптурно шоу в природата. Пред музей – да, с една или две скулптури, но не и подобен проект. Но пространството на Vaya Beach Resort замечтах още преди пет или шест години да направя такава изложба. Човек се разхожда, вижда творби на различни автори и изглежда сякаш с много лекота е направено.“

Творбите на двамата автори разказват истории за светлината, пространството и красотата, която променя гледната точка на зрителя.

"Радвам се, че тук намерих публика, която е изключително интересна – будна, млада и с огромен интерес и любопитство към това, което правим", казва Мика Сав.

Според нея хората преживяват пространството емоционално и макар много от тях са свикнали с него, сега го виждат по напълно различен начин.

А когато слънцето започне да залязва, светлината довършва това, което художниците са започнали. Защото някои изложби не просто се разглеждат – те се преживяват и стават част от спомена за едно море и още нещо.

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Автор Григор Атанасов

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