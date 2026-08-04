Веселин Маринов на 65: Нямах стотинки за билет за трамвая, днес получавам хиляди честитки

На рождения си ден, днес, Веселин Маринов не търси уединение, не изключва телефона си и не бяга от света. Напротив – за него именно срещата с хората и стотиците поздравления са най-ценният подарък.

Това споделя певецът в интервю за БТА по повод своя 65-и рожден ден. По-късно днес той ще отпразнува празника си така, както най-много обича – на сцената, с концерт на централния площад в Приморско като част от националното турне „Ти си любовта“, с което отбелязва 45 години творческа дейност.

„Не съм изключвал телефона си от години на рождения си ден, защото за мен е по-важно да приема чистата и истинска обич, която получавам от хората и от публиката“, казва изпълнителят.

Той признава, че разбира колегите си, които предпочитат да прекарат личния си празник далеч от всички, но самият той е избрал различен път.

„Има два варианта за празнуване. Единият е като 90 процента от моите колеги – изключваш телефона, вземаш жена си, заминаваш някъде или празнуваш с най-близките. Другият вариант е този, който избрах аз“, разказва Маринов.

Миналата година само във Viber е получил близо 850 поздравителни съобщения, без да брои телефонните обаждания и поздравите в социалните мрежи. Вместо да го натоварва, това внимание го кара да се чувства истински щастлив.

„Думите, които получавам, отношението на хората, това, че телефонът просто не е възможно да спре през деня, ме кара да се чувствам потребен на много хора, които обичат това, което правя“, казва певецът.

Той признава, че понякога са му необходими седмици, за да отговори лично на всички, но държи да го направи.

45 години на сцената

Веселин Маринов определя юбилейното си турне не като равносметка, а като благодарност.

„Концертът не е равносметка, а благодарност към хората за всичко.“

Все пак признава, че с годините човек неизбежно започва да се връща назад.

„Много години се завъртяха зад мен – 32 албума, безкрайни концерти...“

Първите 13 години от кариерата си описва като време на колебания, търсене и несигурност дали изобщо ще успее.

Истинският поврат настъпва след наградата му на фестивала „Златният Орфей“ и срещата с легендарния композитор Тончо Русев.

„Два месеца по-късно ми се обади Тончо Русев – да работим заедно, да бъдем заедно, да вървим един до друг“, спомня си певецът.

Именно тогава се раждат песни като „Ти си любовта“, „За теб, България“, „Горчиво вино“ и „Жена на балкона“, които завинаги променят кариерата му.

„Тончо Русев е човекът, който направи така, че днес да разговаряме, да пълня летните театри и залите в България и към мен да има такова отношение“, казва Маринов.

„Нямах пари дори за трамвая“

Певецът не крие, че пътят към успеха е бил изпълнен с тежки изпитания.

„Нямах стотинки за трамвая до Студентски град. Не го пожелавам на никого, защото беше наистина трудно.“

Според него именно тези години са го научили да оценява всяка малка победа.

„Тези моменти ми даваха сили да вярвам, че може би ще победя трудностите.“

И до днес, след всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва само едно:

„Да, успях и днес.“

„Днес един телевизионен формат прави за месец това, което при мен стана за 13 години“

Веселин Маринов смята, че младите изпълнители днес имат несравнимо повече възможности.

„Днешният шоубизнес е много различен от изграждането на един изпълнител в годините, когато аз бях млад и зелен.“

Според него телевизионните формати, социалните мрежи и добрите продуцентски екипи могат много по-бързо да превърнат един талант в звезда.

„При мен 13 години беше онова, което сега един телевизионен формат може да направи за един изпълнител за месец.“

Като успешни примери той посочва Михаела Филева, Михаела Маринова и Дара.

Нови песни и първа грамофонна плоча

След края на лятното турне певецът ще си позволи само няколко дни почивка със съпругата си, защото веднага започва подготовката за новите си проекти.

През ноември в Зала 1 на НДК той ще представи специалния албум „Веселин Маринов – концерт“, който за първи път ще бъде издаден и на грамофонна плоча.

„Записът беше направен в края на миналата година в НДК и се получи с много хубав звук и настроение.“

Паралелно с това работи и по нов студиен албум, който планира да излезе през март 2027 година.

Сред новите песни са „Ще обичам само теб“, която ще бъде водещият сингъл, както и „Не си отивай, мой живот“ по текст на Недялко Йорданов. Сред авторите отново са Светослав Лобошки и Красимир Гюлмезов.

„Старото балканче“ и „Лятна жълта рокля“ – новите любимци на публиката

Една от песните, които най-силно впечатляват публиката по време на турнето, е „Старото балканче“.

„Тя много бързо набира скорост и хората на концертите я приемат страхотно“, казва певецът.

Истински феномен остава и „Лятна жълта рокля“, която вече се е превърнала в негова емблема.

Любопитното е, че първоначално текстът е бил съвсем различен.

„Първоначално се пееше за 'малка черна рокля'. Но като видях, че думата 'черна' се повтаря около 60 пъти, помолих Мария Ангелова да промени текста.“

Резултатът се оказва повече от успешен. Днес песента е неизменна част от концертите му, а десетки почитателки идват специално облечени с жълти рокли, превръщайки я в символ на неговите срещи с публиката.