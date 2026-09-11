Веселин Маринов на 65: Нямах стотинки за билет за трамвая, днес получавам хиляди честитки
След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
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След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
На 16 април 2026 г. от 14.00 ч. Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ организира честване, посветено на 12 април 1961 г. - денят, в...
Водачът на колата е мъж на 65 години
Нов регламент ще отнема книжката
Генералният секретар на организацията Антониу Гутериш поздрави страната
В проекта на документа не се предлагат нови мерки за „повишаване на пенсионната възраст и стаж“ и други подобни слухове
Трудно е да му избереш подарък, споделя Камила пред "Дейли Мейл"