Джаз легенди се срещнаха в Банско след 27 г. И разлюляха Пирина

Сцената на „Банско джаз фестивал“ събра по чудодеен начин световноизвестния китарист Морди Фербер и гръцкия басист Лакис Цимкас близо три десетилетия след първата им случайна среща. През далечната 1999 г. двамата виртуози се засичат на фестивал в Санторини. Тогава роденият в Израел и творящ в Ню Йорк Фербер кани Цимкас да свирят заедно . Идеята им отлежава с години, за да се реализира зрелищно в сърцето на Пирин.

Проектът, който събра Балканите и Ню Йорк

Пред препълнения площад в Банско музикантите представиха международен квинтет с артисти от четири държави. Шоуто бе изградено изцяло върху авторски композиции на Фербер и Цимкас:

Морди Фербер (Израел/САЩ) – китара

Лакис Цимкас (Гърция) – бас

Елйона Елени Синяри (Албания) – вокал

Алон Явнай (Израел) – пиано

Марчело Пелитери (Италия) – барабани

Изповедта на един гений: „Обичам джаза, обичам да съм беден“

Ексцентричният Морди Фербер разчупи протокола на пресконференцията и сподели вълнуващи детайли от своя живот. Едва 25-годишен, той завършва с пълна стипендия престижния музикален колеж „Бъркли“ в Бостън и веднага получава покана да преподава там. Въпреки бляскавия старт, той решава да се премести в Ню Йорк заради по-дивата енергия.

В Меката на джаза композира музика за хитови телевизионни сериали, но сърцето му остава в чистата импровизация. „Обичам да свиря джаз и обичам да съм беден“, заяви с усмивка виртуозът, подчертавайки, че истинското богатство са срещите по света, каквато е и тази в Банско.