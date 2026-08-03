Почина българска актриса, покорила френското кино и телевизия

Френското и българското културно пространство загубиха една от ярките си актриси. На 56-годишна възраст почина Наталия Дончева – българката, която изгради впечатляваща кариера във Франция с десетки роли в киното, телевизията и театъра.

Тъжната вест беше съобщена от нейния агент Лоран Саври пред френското издание Le Figaro, а по-късно потвърдена и от доведения ѝ син – известния филмов продуцент Юго Селиняк, съобщава БГНЕС.

Родена в България, Наталия Дончева се установява във Франция в края на 80-те години, където в продължение на повече от три десетилетия изгражда успешна кариера. Макар да избягваше светлината на прожекторите извън сцената, тя се превърна в добре познато лице за френската публика благодарение на десетките си участия в популярни телевизионни сериали и филми.

Незабравими роли

Телевизията се превръща в основното поле за изява на таланта ѝ. Дончева участва в едни от най-популярните френски продукции, сред които: „Жули Леско“, „Жозефин – ангел пазител“, „Почтена жена“, „Док Мартин“, „Малките убийства на Агата Кристи“, „Пурпурни реки“, „Изчезналите от Черната гора“ и други.

На големия екран си партнира с някои от най-известните имена във френското кино. Сред филмите с нейно участие са „Предчувствие“ (Le Pressentiment), „Явление“ (L'Apparition) и историческата драма „Мадмоазел дьо Жонкпиер“ (Mademoiselle de Joncquières), където играе редом със Сесил дьо Франс и Едуар Бер.

Достойна битка до края

Наталия Дончева беше съпруга на френския режисьор Арно Селиняк. След новината за смъртта ѝ доведеният ѝ син Юго Селиняк публикува емоционално послание, в което разкри, че актрисата е водила дълга и достойна битка с тежко заболяване през последното десетилетие.

С кончината ѝ България и Франция се разделят с талантлива актриса, оставила след себе си богато творческо наследство и десетки запомнящи се роли.