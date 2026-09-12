Транспортираха във ВМА шофьора на БГНЕС, пострадал край Абланица

Шофьорът на БГНЕС Любомир Янев, който пострада в тежката катастрофа край Абланица, е транспортиран тази сутрин от болницата в Ловеч във ВМА в София, с...