Почина българска актриса, покорила френското кино и телевизия
Наталия Дончева бе сред любимите на френската публика
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Наталия Дончева бе сред любимите на френската публика
Колкото и страшно да звучи, в интервюто пред БГНЕС Зоран Заев каза исторически истини
Започна да пропада новият участък на булевард "Александър Малинов" в столичния ж.к. "Младост", това съобщи БГНЕС. Деформираното пътно платно, което се...
Шофьорът на БГНЕС Любомир Янев, който пострада в тежката катастрофа край Абланица, е транспортиран тази сутрин от болницата в Ловеч във ВМА в София, с...
Журналистът от БГНЕС Любомир Янев, който пострада тежко при катастрофата край ловешкото село Абланица, остава в тежко състояние. Акцията по даряване н...
Организирана е акция в Националния център по трансфузионна хематология, който се намира на улица "Братя Миладинови" 112 в София за даряване на кръв за...
Оператор и репортер тежко ранени, събраха спешно лекари Агенция БГНЕС спря работа след смъртта на свой колега. Фоторепортерът на информационния сайт...
Агенция БГНЕС и най-влиятелната британска медийна група начело с "Индипендънт" сключиха официален договор за партньорство, който влезе в сила на 18-ти...
София. Главният редактор на информационната агенция БГНЕС Зелма Алмалех и първият й заместник, който е и редактор "Вътрешни новини" - Стефан Джамбазов...