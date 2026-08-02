Бащата на Джоли стана фен на БГ скулптор

Световноизвестният холивудски ас Джон Войт се оказа почитател на български скулптор. Бащата на Анджелина Джоли хареса творби на Ивайло Савов.

В каталога с произведения на родния артист се намира и илюстрация на „Носен от съдбата“ – работа, вдъхновена от финала на филма „Влакът беглец“ по сценарий на великия Акира Куросава и режисура на легендарния Андрей Кончаловски.

В първокласната екшън драма от 80-те Джон Войт е в ролята на избягал затворник, като за нея получава номинация за „Оскар“ и награда „Златен глобус“.

„Няма по-важно от това с изкуството да изразиш свободата“, казва Ивайло Савов, припомняйки посланието на една от последните реплики на Джон Войт във „Влакът беглец“: „Аз съм свободен. Дали печеля, дали губя, има ли разлика?!“