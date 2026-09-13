Бащата на Джоли стана фен на БГ скулптор
Световноизвестният холивудски ас Джон Войт хареса творби на Ивайло Савов
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Световноизвестният холивудски ас Джон Войт хареса творби на Ивайло Савов
Експозицията е наречена „Тандем“
Служителите на реда бяха специални гости в Арт клуб „Дипломат“
Международният куратор Стефан Стоянов представи български и световни автори
Четирима художника бяха отличени с награди
Какво се появи в елитния квартал Челси
Всичките са в Лондон
Колко струват картините на Генко Генков
Творби на покойния авангардист ще бъдат обявени за продан в Париж
188 вещи на световния артист са били продаде на онлайн търг
Добруджанската община Генерал Тошево, съвместно със Съюза на писателите, издателство „З. Стоянов", Славянска литературна и артистична академия – Варна...
За времето си бил най-известният наш писател в Цариград Прави първата редакция на Библията на източнобългарско наречие Закъснялото Българско Възражд...
Близо 1600 деца се включиха в националния конкурс "Син съм на земя прекрасна...". Талантливите хлапета и младежи от цялата страна изпратиха творбите с...
90 български произведения от общо 120 изучавани творби ще включват учебните програми по литература от пети до 12. клас. Това бе съобщено по време на д...
Картината на Марин Устагенов "Създаване на таен революционен комитет в Софийско" не е показвана досега
Национален рецитал-конкурс по творби на Никола Вапцаров ще се проведе на 5-ти декември във Варна. Инициативата се провежда за първи път в рамките на н...
Творбите й имат универсално звучене, категорична е критиката Антоанет Тончева не е от художниците, за които се шуми непрекъснато по нашите ширини. Ос...
Ски хотел №1 на България за последните 2 години "Кемпински Хотел Гранд Арена" в Банско прие изложбата на известния български художник Атанас Камбуров....
Уникални картини, скулптури и златни монети за няколко милиона иззеха прокурори от КТБ
Нови разкрития около ограбени творби на Кольо Карамфилов направи синът му Росен в "Господари на ефира". Работи на големия художник изчезнаха броени се...