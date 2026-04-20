Световни полицаи се дивят на творби от Ставри Калинов

Представители на Международната полицейска асоциация бяха специални гости в софийския Арт клуб „Дипломат“. Служители на реда от 23 държави останаха абсолютно възхитени от изключителните творби на Ставри Калинов в постоянната колекция на елитната столична галерия. Те разгледаха с огромен интерес картините и пластиките на знаменития маестро, представени на Царя от мениджъра на изисканото пространство Любен Станев.

Председателят на българската секция Пламен Богоев и нейният главен секретар Десислава Викторова пък обясниха, че мотото на организацията, която обединява бивши и настоящи служители на системата, е Servo рer аmikeco, което означава „Служба чрез приятелство“.

Полицаите изразиха своя респект и към произведенията на Ставри Калинов и на други автори, изложени в Дипломат плаза в Луковит, където отседнаха след визитата на жълтите павета.

